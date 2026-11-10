APERTE LE ISCRIZIONI ALLA YCCS SUPERYACHT REGATTA 2027

YCCS Superyacht Regatta 2027 – Save the Date: 25-29 maggio 2027

Dal 25 al 29 maggio i grandi yacht tornano a Porto Cervo per inaugurare la stagione velica

Porto Cervo-Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla YCCS Superyacht Regatta attraverso la pubblicazione online del pre-bando di regata disponibile qui. La manifestazione, in programma dal 25 al 29 maggio 2027 a Porto Cervo, aprirà la stagione mediterranea delle regate dedicate ai superyacht. Il Southern Wind Rendezvous & Trophy giunto alla sua 21ª edizione, è parte integrante dell’evento.



La YCCS Superyacht Regatta del 2027, anno in cui il Club festeggerà il suo 60° anniversario, si preannuncia partecipata. Riunirà infatti superyacht a vela realizzati da alcuni dei più conosciuti cantieri specializzati. A questi si aggiunge la partecipazione della J Class e dei multiscafi, che tornano a Porto Cervo per competere su un campo di regata riservato e con una classifica dedicata.

La YCCS Superyacht Regatta è aperta agli yacht a vela di 80 piedi di lunghezza minima, ai J Class e ai multiscafi con lunghezza minima di 50 piedi. Le imbarcazioni saranno suddivise in classi sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche prestazionali. Nelle classi Superyacht è prevista la divisione Corinthian Spirit, dedicata agli yacht che rispondono agli specifici criteri indicati nel bando.

Per la comunità degli armatori Southern Wind la manifestazione offre, come in passato, due differenti opzioni. Sarà possibile prendere parte alle regate assieme agli altri Superyacht oppure scegliere la formula del Rendezvous, che prevede una navigazione più informale tra le isole dell’Arcipelago di La Maddalena senza che venga stilata una classifica.

La YCCS Superyacht Regatta nel 2027 accoglierà la J Class e i multiscafi

Sono previste quattro giornate di regata, da mercoledì 26 a sabato 29 maggio, con percorsi costieri nelle acque della Costa Smeralda e dell’Arcipelago di La Maddalena. Per i Superyacht, i multiscafi e le imbarcazioni partecipanti al Southern Wind Rendezvous il programma prevede quattro regate costiere. I J Class potranno invece disputare fino a sette prove. Per le classi Superyacht e Southern Wind Rendezvous è previsto il sistema delle partenze individuali scaglionate, la staggered start, mentre i J Class e i multiscafi partiranno in flotta.



Il Pre-Bando di Regata è disponibile online cliccando qui. Le iscrizioni si chiuderanno il 15 aprile 2027, con una quota ridotta per quelle pervenute entro il 15 marzo. I successivi aggiornamenti saranno disponibili attraverso il sito e i canali ufficiali dello Yacht Club Costa Smeralda.