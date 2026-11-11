Il RYCC Savoia ospita la finale dell’European Match Race Tour 2026

Al via domani la manifestazione, regate da venerdì a domenica sugli RS21. Otto equipaggi di quattro nazioni nel golfo, il presidente Cattaneo: “Una nuova sfida organizzativa”

NAPOLI– Il circuito europeo del match race sceglie Napoli per il suo appuntamento conclusivo. Prende il via domani, giovedì 12 novembre, al Reale Yacht Club Canottieri Savoia, la finale dell’European Match Race Tour 2026. Dopo il giorno dedicato a registrazioni e allenamenti, le regate ufficiali si disputeranno da venerdì 13 a domenica 15, con inizio ogni giorno alle ore 11.

Per il Circolo Savoia è un ritorno che consolida il rapporto con il circuito, già ospitato nel 2024 e 2025. Quest’anno al club napoletano è affidata la tappa finale, con equipaggi internazionali chiamati a confrontarsi nell’ultimo appuntamento della stagione sulle imbarcazioni RS21 messe a disposizione dalla V Zona FIV Campania.

Otto equipaggi in rappresentanza di quattro nazioni si contenderanno la vittoria finale. La Gran Bretagna sarà rappresentata dagli equipaggi dei timonieri Julian Fung, Matthew Greenfield e Christian Hamilton; per la Polonia in gara Patryk Zbroja, mentre la Spagna schiererà il Cigarran Team. Tre le formazioni italiane, le prime due guidate da Federico Cattaneo e Demetrio Sposato. La terza sarà invece composta da un equipaggio di giovani promesse della vela campana che si uniranno per fare una nuova esperienza e per dare continuità alla filiera che va dalle derive ai maxi-yacht. A bordo tra gli altri gli atleti di punta del Circolo Savoia nella classe 420: Napolitano, Labruna, Allodi e Tramontano.

“Il match race porta in acqua una sfida diretta tra due equipaggi: partenze ravvicinate, incroci e scelte tattiche rendono ogni confronto una sfida bellissima in cui contano la velocità e l’abilità marinaresca”, afferma il presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta.

Per il Circolo Savoia è un’ennesima sfida organizzativa, dopo il Campionato Italiano Classi Olimpiche di ottobre e il ruolo di riferimento nell’ambito della Louis Vuitton 38th America’s Cup Preliminary Regatta di settembre. “Affrontiamo anche questo appuntamento con entusiasmo: tornare a ospitare l’European Match Race Tour, questa volta per la finale, è un riconoscimento al lavoro e all’ospitalità del Club. Ringrazio la V Zona della Federazione Italiana Vela per aver messo a disposizione le imbarcazioni RS21: una collaborazione concreta, indispensabile per la riuscita dell’evento. Grazie anche al vicepresidente sportivo Enrico Milano, che coordina l’evento. Siamo felici di accogliere a Napoli equipaggi internazionali e di offrire loro occasioni per conoscere il nostro mare e la città, è anche attraverso questi appuntamenti che si costruiscono relazioni e si rafforza il ruolo di Napoli nella vela”.