Iniziato a Lecco il conto alla rovescia per l’edizione 2026 della Interlaghi Coppa dei Bravi Interlaghi team race e flotta

In palio il Trofeo Kong e la Coppa Autocogliati Volkswagen

Lecco – È iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2026 della Interlaghi Coppa dei Bravi team-race e flotta di vela a scopo benefico in programma nel Golfo di Lecco dal 13 al 15 novembre, nel calendario Fiv. In palio, con la regia della Società Canottieri Lecco 1895, ci saranno il Trofeo Kong e la Coppa Autocogliati Volkswagen.

Intanto proprio in queste ore sono stati ufficializzati i timonieri che saranno in regata sulle barche della classe H22, si tratta di: Torben Grael, Tommaso Chieffi, Matteo Ivaldi, Flavio Favini, Riccardo Colombo, Maria Vittoria Marchesini, Paola Amar e Matilda Talluri.

Nomi di spicco che si ritroveranno a regatare, ed è questo lo spirito dell’evento, con altri velisti che non conoscono ma che hanno aderito con la loro quota di iscrizione alla causa benefica in favore di “Projeto Grael”, la Fondazione di mitico Torben Grael, che dal 1998 ha sostenuto oltre 20.000 bambini brasiliani.

Ma andiamo per gradi. Si inizierà venerdì 13 novembre alle 8,30 con le prime regate di team race sfruttando il Tivano (vento da Nord) e si continuerà il pomeriggio con le regate di flotta sfruttando la Breva (vento da Sud). Stesso programma il giorno successivo, sabato 14, mentre domenica 15 ci saranno solo prove team race sempre dalle ore 8,30. Tutte le regate verranno trasmesse poi in diretta sulla web television Lecco Fm con il commento di qualificati esperti.

Come già anticipato, per rendere ancora più spettacolare la competizione, quest’anno, si è optato su regate team race di quattro barche contro quattro e una serie di regate di flotta di otto barche. Se per le regate di flotta non c’è bisogno di dare molte spiegazioni, la novità sono le team race.

A differenza delle tradizionali regate di flotta dove si gareggia per sé stessi, nelle team race si vince o si perde come squadra: la classifica finale di un singolo incontro si calcola sommando i piazzamenti di tutte le barche dei team in gara (vince la squadra la cui combinazione di arrivi ottiene il punteggio inferiore, ad esempio 1°-2°-4° contro 3°-5°-6°). La velocità della barca è importante, ma la vittoria dipende soprattutto dalla profonda conoscenza delle regole e dalla tattica di squadra.

Da ricordare poi, nel “Fuori Coppa dei Bravi”, eventi particolarmente interessante per il pubblico e per i curiosi. Partiamo dalla presenza, durante tutto il periodo della Coppa dei Bravi, sulla terrazza della Canottieri Lecco, di un aliante. Si vuole infatti creare un parallelismo tra le barche a vela e questi velivoli che hanno un denominatore comune: il vento. E qui grazie al velista Davide Casetti ci sarà come ospite Riccardo Brigliadori, pluricampione internazionale di volo a vela protagonista poi della serata del 13 novembre promossa in collaborazione con il Panathlon Club Lecco.

Una serata ricca di spunti, a partire dalle ore 20.00 nell’Auditorium “Plinio Agostoni” di Confindustria Lecco-Sondrio (Via Caprera, 4), con moderatore un volto notissimo di Sky Sport e cioè Guido Meda. In questa occasione i temi saranno: “Vela e volo a vela: due sport con molto in comune” — con relatori Riccardo Brigliadori, pluricampione internazionale e Davide Casetti, record di distanza libera; “Coppa America in Italia: una grande occasione” — con Torben Grael e Mauro Pelaschier; “Il Moro di Venezia: la barca più amata dagli italiani” — con Tommaso Chieffi, tattico del “Moro”; “L’AI nel mondo della vela e Ocean Globe Race” – con Marco Trombetti armatore di Translated 9, che sarà collegato da remoto. In apertura di serata è previsto “Un ricordo di Carlo Borlenghi” — il più grande fotografo di vela, originario di Bellano.

La “Interlaghi – Coppa dei Bravi” 2026 Trofeo Kong-Coppa Autocogliati Volkswagen ha potuto contare sui partner: Regione Lombardia, Camera di Commercio Como-Lecco, Comune di Lecco, Panathlon Club Lecco, Kong Italy, Autocogliati Volkswagen, Electro Adda, Rose Island, Deca, Invernizzi Assicurazioni, Metallurgica Frigerio, Mab, Primat Curtis, Lubrimetal, Deltacolor, Effeitalia, Neomarine e H22 Italian Class.

Giornale della Vela Media partner. Supporter: Projeto Grael, Aglaia, Norda, Nuncas Marine, Mark Set Bot, Canottieri Bar, Giovanna Locatelli, Adriana Castagna, Museo Barca Lariana, Scintilla, Lecco FM, Tipografia Commerciale, Hotel Alberi, Icam, Enervit , Itineris, Galletto Vallespluga.