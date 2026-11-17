A Cagliari il primo Campionato Italiano Switch riconosciuto dalla FIV chiude la stagione

Cagliari-Federico Bergamasco (Waterfront Sailing Club Genova) è il primo campione italiano assoluto della classe Switch. Il genovese ha vinto al Windsurfing Club Cagliari la quinta e ultima tappa della Switch Cup Guess Jeans 2026, per la prima volta riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela (FIV) come Campionato Italiano Switch, e con questo risultato si è aggiudicato anche la classifica generale 8.5 del circuito.

Dal 13 al 15 novembre, nelle acque del Poetto sotto la Sella del Diavolo, hanno regatato venti velisti di otto nazioni. Dopo sei prove Bergamasco ha chiuso con 9 punti netti, davanti a Massimiliano Antoniazzi (Yacht Club Adriaco) e Mattia Cesana (Circolo Vela Torbole), entrambi a 11: il secondo posto è andato ad Antoniazzi per il maggior numero di vittorie di prova. Quarto e primo degli stranieri Matteo Chaboud (Francia), quinto Francesco Bertone Fresia. Con la vela 7.5 hanno regatato Mattia Di Lorenzo e Gabriele Antoniazzi.

Il primo giorno, con vento forte e onda, si sono disputate quattro prove con quattro vincitori diversi: Cesana, Chaboud, Bergamasco e Antoniazzi. Il secondo giorno l’assenza di vento non ha permesso di regatare. Il terzo, con brezza leggera, Bergamasco ha vinto la quinta prova e Antoniazzi la sesta. Decisiva la costanza del nuovo campione, mai oltre il terzo posto.

«È stata una stagione lunga, intensa e ricca di soddisfazioni. Sono stato presente a tutti gli appuntamenti e sono sempre riuscito a salire sul podio», ha dichiarato Bergamasco. «È fantastico finire con la conquista del titolo di Campione Italiano Assoluto, il premio per tutto il lavoro svolto durante l’anno. Adesso è il momento di un po’ di meritato riposo, ma con la testa già rivolta alla prossima stagione.»

La classifica generale della Switch Cup Guess Jeans 2026

Il circuito si è disputato su cinque tappe (Caprera, Campione, Dongo, Torbole e Cagliari) con velisti di dieci nazioni. Nella categoria 8.5 Bergamasco ha chiuso con 75 punti netti, davanti al danese Magnus Overbeck (95) e all’olandese Paul Hameeteman (131), vincitore della tappa di Dongo. Nella categoria 7.5 il successo è andato alla maltese Antonia Schultheis (RMYC) con 44 punti netti, davanti ad Alessandra Dubbini (Sezione Vela Guardia di Finanza, 67) e alla danese Camilla Svensson (Fredericia Sejlklub, 69): un podio interamente femminile.

«È il primo campionato italiano ufficiale da quando siamo stati riconosciuti dalla federazione», ha commentato Luigi Buzzi, presidente della Switch Italian Class. «È molto bello vedere tante barche sulla linea di partenza e tanti giovani concludere un anno pieno di eventi.» Per il 2027 la Classe Italiana sta lavorando a nuovi format di regata, con l’obiettivo di portare altri velisti in flotta.

La Switch Italian Class ringrazia Guess Jeans e Ceresio Investors, che hanno sostenuto l’intera stagione 2026, Negrinautica e CodeZero, e il Windsurfing Club Cagliari per l’ospitalità.

Ranking finale Switch Cup Guess Jeans 2026, categoria 8.5

Punti netti su tutte le tappe: 1. Federico Bergamasco (75); 2. Magnus Overbeck (95); 3. Paul Hameeteman (131); 4. Enzio Savoini (232); 5. Emanuele Savoini (276); 6. Emil Foxby-Jacobsen (281); 7. Lukasz Machowski (342); 8. Alexis Just (361); 9. Massimiliano Antoniazzi (365); 10. Henri Hallmann (380).

Classifiche complete: https://www.hubsail.it/ranking/SWITCH/

Lo Switch One Design

Lo Switch One Design è un monotipo foiling a timoniere singolo. Sullo stesso scafo, identico per tutti, si possono armare tre piani velici (6.5, 7.5 e 8.5), che permettono a velisti di peso, età e livello diversi di regatare insieme. La Switch Cup Guess Jeans è il circuito italiano della classe.