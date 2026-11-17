Primo italiano della Class40 al traguardo in Guadalupa, Rosetti ha guidato la flotta per un terzo della regata e ha concluso in nona posizione un’avventura oceanica dai ritmi estremi, tra grandi velocità e lunghe bonacce

Pointe-à-Pitre (Guadalupa) – Oltre 3.500 miglia nautiche attraverso l’Atlantico, affrontate in solitario tra tempeste, lunghe bonacce e condizioni meteo difficili da interpretare. Dopo 15 giorni, 14 ore, 33 minuti e 19 secondi di navigazione, Luca Rosetti ha portato a termine la sua impresa alla Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2026, tagliando il traguardo di Pointe-à-Pitre alle 22:35 ora locale (3:35 ora italiana). Al timone di Maccaferri Futura, il Class40 di Officine Maccaferri, platform company di Ambienta SGR S.p.A., Rosetti ha conquistato il nono posto nella Class40 ed è stato il primo italiano della categoria a completare la traversata.

Partita da Saint-Malo il 1° novembre, la Route du Rhum si annunciava come una regata particolarmente veloce, ma l’Atlantico ha imposto un ritmo diverso. L’alternanza tra fasi ad altissima velocità e lunghe bonacce ha interessato l’intera flotta, rimescolando più volte posizioni e distacchi. Rosetti ha guidato per circa un terzo della regata la flotta dei 49 Class40, confermando la competitività di Maccaferri Futura in una categoria che riuniva alcuni dei migliori specialisti della vela oceanica internazionale.

Nel corso della traversata, Rosetti ha dovuto gestire anche problemi tecnici e fisici a bordo. Sostenuto dal team a terra e dalle tante persone che hanno seguito la sua avventura, lo skipper ha mantenuto la lucidità e la determinazione necessarie per continuare a competere per le prime posizioni. Negli ultimi giorni della regata, Maccaferri Futura è stata protagonista di una grande rimonta che l’ha riportata a ridosso del gruppo di testa. Rosetti ha continuato a spingere e a recuperare terreno fino alle ultime miglia, giocandosi una posizione nella top ten fino al traguardo.

L’arrivo in Guadalupa ha concluso la sfida più ambiziosa della stagione di Maccaferri Futura, preparata per mesi attraverso il lavoro dello skipper e dell’intero team. Il risultato sportivo si è unito al valore umano di un’avventura vissuta in solitario, nella quale Rosetti ha dimostrato coraggio, tenacia e determinazione, portando a termine la regata malgrado le difficoltà incontrate lungo la rotta.

Dalla banchina, Luca Rosetti ha commentato: “È difficile trovare le parole per descrivere quello che ho provato tagliando il traguardo. In quel momento sono arrivati insieme il sollievo, la felicità e la consapevolezza di avere dato tutto. Questa regata mi ha fatto capire ancora più profondamente quanto sia importante la capacità di reagire. Significa accogliere quello che l’oceano ti mette davanti, adattarti a uno scenario che cambia continuamente, ritrovare lucidità dopo ogni difficoltà e ripartire, un miglio alla volta. Arrivare a Pointe-à-Pitre con Maccaferri Futura è una gioia immensa e il coronamento di un sogno costruito giorno dopo giorno insieme a tutto il team. A bordo ero solo, ma ho sentito sempre la loro vicinanza e quella delle tante persone che ci hanno sostenuto da terra.”