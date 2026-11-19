Prosegue con successo la manifestazione ben organizzata dal Circolo Nautico Cervia Amici della Vela ASD.

Dopo le prime cinque regate è al comando Ninja del Capo Flotta Golfo dei Poeti Francesco Nucara, timonato da Andrea Collina,

seguito ad un solo punto dall’equipaggio U25 di Jay Jay capitanato da Giulio Casetti.

Questa domenica 22 novembre, si torna in mare per l’ultima giornata della prima manche.

Cervia– Ancora una domenica di vela per il Campionato Invernale Monotipi Classe J24 2026-2027 – XXI Memorial Stefano Pirini, ben organizzato come sempre dal Circolo Nautico Cervia Amici della Vela ASD, su delega della FIV, nelle acque antistanti la spiaggia di Milano Marittima.

Nonostante fino a sabato fossero forti le preoccupazioni per il maltempo e per il consueto problema dell’insabbiamento del porto, che da sempre rende difficoltoso l’accesso al canale, si sono disputate due belle prove, combattute e molto tattiche, caratterizzate da continui salti di vento.

Sfuma purtroppo la possibilità di disputare anche la terza regata: il vento cala proprio sul lato di poppa e la bandiera N su A mette mestamente fine alla giornata.

Una giornata che, nel frattempo, ha regalato un caldo sole e temperature decisamente primaverili. Non è mancato, però, il consueto problema al rientro in porto, con le imbarcazioni costrette a navigare tutte sbandate su un lato per evitare di toccare il fondo, eventualità che purtroppo si è già verificata. Una situazione ormai insostenibile, che si trascina da anni senza che vengano presi provvedimenti seri per risolverla.

Le vittorie di giornata sono firmate nell’ordine da Ita 500 Jay Jay, l’imbarcazione Under 25 timonata da Matteo Guardigli, armata dal Circolo Nautico Amici della Vela e capitanata da Giulio Casetti e da Ita 480 Tuoni e Fulmini armato e timonato dal presidente del Circolo Nautico Cesenatico Massimo Magnani, protagonista di un’ottima prestazione in questa seconda tappa conclusa con un secondo e un primo posto.

Ma classifica provvisoria stilata dopo le prime cinque prove vede sempre al comando il fortissimo l’equipaggio di Ita 496 Ninja armato dall’instancabile Capo Flotta Golfo dei Poeti Francesco Nucara e con Andrea Collina al timone (CVRavennate; 8 punti, 2,2,1,3,3) seguito dall’ottimo equipaggio U25 di Ita 500 Jay Jay (9 punti; ufd,1,2,1,5) e da Ita 480 Tuoni e Fulmini (CNCesenatico, 15 punti; ufd,7,5,2,1)

L’appuntamento con l’avvincente Invernale è per questa domenica 22 novembre, con l’ultima giornata della prima manche. Seguirà una pausa per le festività natalizie, utile anche a evitare i mesi più freddi, quando dicembre e gennaio solitamente non concedono tregua agli equipaggi.

La seconda manche coinvolgerà gli equipaggi J24 nei week end del 13-14, 27 (eventuale recupero)-28 febbraio e del 13 (eventuale recupero) e 14 marzo con le regate conclusive e la premiazione.

L’attività del Monotipo a chiglia più diffuso e popolare al mondo può essere seguita anche sul sito e attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Classe Italiana J24.