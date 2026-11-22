Il catamarano F50 del Red Bull Italy SailGP Team in azione nelle acque di Dubai (Credit: Red Bull Italy SailGP Team)

Dubai, Emirati Arabi Uniti – Si è concluso sullo sfondo dello skyline di Dubai, con il Burj Khalifa a dominare il campo di regata, il penultimo appuntamento della Season 6 del Rolex SailGP Championship. Un weekend caratterizzato da vento leggero e oscillante, temperature elevate e condizioni particolarmente complesse per i tredici equipaggi della flotta.

Per il Red Bull Italy SailGP Team, il weekend è iniziato sabato con un secondo e un sesto posto nelle due regate di flotta disputate. Nella prima prova, l’equipaggio italiano è riuscito a trovare il giusto ritmo in condizioni tutt’altro che semplici, tagliando il traguardo in seconda posizione. La seconda regata si è invece conclusa con un sesto posto, al termine di un’altra prova caratterizzata da vento instabile e continui cambiamenti nelle condizioni di navigazione.

Domenica le regate si sono disputate con vento leggero, proveniente da una direzione più a destra rispetto alla giornata precedente, ma con una brezza complessivamente più stabile. Il Red Bull Italy SailGP Team ha conquistato un secondo e un quinto posto nelle due prove disputate.

Jimmy Spithill, CEO del Red Bull Italy SailGP Team: “È bello vedere i progressi del team. In gara 4 abbiamo avuto le nostre occasioni per qualificarci alla finale qui a Dubai. Porteremo questo slancio ad Abu Dhabi.”

Phil Robertson, driver del Red Bull Italy SailGP Team : “È stata una giornata davvero positiva, con un bel vento sul campo di regata, che in queste condizioni diventa particolarmente interessante. Siamo partiti molto bene in entrambe le prove e la seconda è stata particolarmente positiva. Tra ieri e oggi ci siamo concentrati molto sulle partenze e abbiamo fatto grandi progressi. Stiamo iniziando a capire meglio come vogliamo affrontarle, quindi ci portiamo a casa tanti aspetti positivi e delle belle regate. Ora guardiamo ad Abu Dhabi”

Archiviato l’appuntamento di Dubai, il Rolex SailGP Championship si prepara ora al suo ultimo evento della stagione. Il prossimo weekend, il 28 e 29 novembre, la flotta tornerà in acqua ad Abu Dhabi per il Grand Final, che assegnerà il titolo della Season 6 e chiuderà un anno di competizioni in quattro continenti.