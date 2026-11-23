Conclusa anche la sesta ed ultima tappa di un Campionato che ha previsto regate distribuite su tutta la costa adriatica in modo da coinvolgere quante più barche della vasta zona che può contare anche su un bel lavoro condiviso fra i Circoli del territorio e un Capo Flotta molto attivo e attento alla crescita costante della Classe J24 attraverso una particolare attenzione agli Under 25, la promozione della cultura del mare e del rispetto per l’ambiente.

Bari Santo Spirito.- Domenica si è tenuta la sesta ed ultima tappa del Campionato Zonale J24 della flotta di Puglia.

Otto le barche iscritte per questa giornata frutto del differimento della data originale programmata per il 4 ottobre.

A parlarcene è il Capo Flotta pugliese Nino Soriano: “La giornata caratterizzata da vento da scirocco di forte intensità con pioggia forte durante la partenza della prima prova non ha scoraggiato i concorrenti e neanche il preparatissimo CdR capitanato da un appassionato Jeista quale Nando Capobianco che ha permesso il corretto svolgimento della manifestazione concludendo le tre prove previste nella giornata.

Tre vittorie per il giovanissimo equipaggio di Jebedee che ha sempre saputo assestare la “zampata” vincente al momento giusto, grazie alla maestria nella conduzione e nelle manovre di Luca Gaglione al timone, Remo Soriano alle scotte, Nicolò Ciccarone al centro, Samuele Laricchia albero e Alessandrino Favia a prua.

Tre secondi posti per Marbea di Bruna Azzollini che, pur avendo condotto in testa ben due delle tre prove, ha dovuto sempre cedere il passo nell’ultimo lato a causa di qualche inconveniente a bordo; ma l’equipaggio guidato da Carlo La Porta è consapevole di poter migliorare e ben figurare in futuro.

Conquista il terzo posto nella giornata e anche nel Campionato Fantasia, new entry per l’anno in corso, armata e condotta dal veterano Nico Macina con equipaggio di giovanissimi tutti della Scuola CN il Maestrale quali Tony Macina, Sofia Mazza, Frank Russo e Andrea Camporeale che hanno ben figurato in tutto il campionato.

L’aspetto positivo che ci fa ben sperare è sia la stretta collaborazione tra i circoli Il Maestrale, Ippocampo, CV Molfetta e L’ASD Compagnia del Mare che la grande affluenza di giovani provenienti dalle derive che portano nuova e fresca linfa vitale nella flotta e cito i campionissimi Francesco Carrieri e Pietro Colazzo che al timone per la prima volta rispettivamente su Peter Pan e l’Emilio, hanno tenuto bene in ingaggi strettissimi con barche di maggior esperienza, e sicuramente prevediamo sviluppi futuri con loro e gli altri ragazzi presenti.

Al momento i circoli si stanno già organizzando per l’anno 2027 con un Campionato invernale e uno zonale con il coinvolgimento degli equipaggi di Brindisi che permetterebbero un numero di barche in acqua più numeroso.”

La classifica del Campionato J24 della VIII Zona Fiv si chiude dopo 25 prove e 5 scarti, laureando Campioni 2026 Ita 427 Jebedee del Capo Flotta Nino Soriano (CN Il Maestrale; 21 punti) che ha anticipato sul podio Ita 450 Marbea di Bruna Azzolini (CV Molfetta(43 punti) ) e Ita 174 Fantasia di Nico Macina (CNMaestrale; 68 punti).

L’attività J24 può essere seguita anche sul sito e attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Classe Italiana J24.