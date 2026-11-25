Il 29 novembre tornano in mare gli equipaggi per il trofeo messo in palio dal RYCC Savoia: “Un appuntamento di riferimento per il nostro golfo”

NAPOLI – Domenica 29 novembre si torna in mare nel golfo di Napoli per la Coppa Giuseppina Aloj. La regata, organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia, è la seconda tappa del 55esimo Campionato Invernale di Vela d’Altura di Napoli. Tra gli appuntamenti storici del Circolo, la Coppa fu istituita in memoria di Giuseppina Aloj, moglie di Giuseppe Aloj, socio del Savoia e noto farmacista napoletano.

“Un appuntamento di riferimento per il nostro Circolo e per tutti gli appassionati napoletani di vela”, afferma il presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta. “È una regata di grande tradizione, che quest’anno si inserisce in un periodo denso di eventi: soltanto un mese fa abbiamo organizzato insieme alla Federazione Italiana Vela alla Rotonda Diaz il Campionato Italiano Classi Olimpiche; dal 4 al 6 gennaio torneremo sul lungomare e nello stesso campo di regata con il Trofeo Marcello Campobasso, che sarà la prima tappa del Trofeo Optimist 2027 – Kinder Joy of Moving. Alla Rotonda Diaz allestiremo anche un villaggio per gli appassionati”.

La prima giornata dell’Invernale, lo scorso 15 novembre, ha assegnato la Coppa Beppe Knight, messa in palio dal Circolo del Remo e della Vela Italia. Raffica di Pasquale Orofino ha vinto entrambe le prove nella classe ORC e guida la classifica generale. In Gran Crociera il primo successo è andato a Vis Iovis, mentre tra gli Sportboat si è imposta Platamonia.

Dopo la Coppa Aloj, ultimo appuntamento di novembre, l’Invernale proseguirà domenica 13 dicembre: in quella occasione il Club Nautico della Vela metterà in palio i trofei Gaetano Martinelli, Paola Martinelli e Oreste Albanesi.

Il 55esimo Campionato Invernale di Napoli, il più antico d’Italia, si articola in 8 tappe da novembre a fine febbraio. A organizzarle, alternandosi nel corso della stagione, sono le 10 realtà che compongono il Comitato Organizzatore: Circolo Italia, Circolo Savoia, Club Nautico della Vela, Circolo Canottieri Napoli, Circolo Nautico Torre del Greco, le sezioni di Napoli e Pozzuoli della Lega Navale Italiana, Circolo Nautico Punta Imperatore e le sezioni veliche dell’Accademia Aeronautica e della Marina Militare.

Info: www.campinvernonapoli.it