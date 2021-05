Ciclo “Il miglio mancante”- La logistica per le imprese esportatrici: organizzare il trasporto fino al porto d’imbarco

Ven 7 mag 2021 10.30 – 12.30 CEST



Webinar organizzato da Promos Italia nell’ambito dei servizi di di prima assistenza e orientamento alle PMI per l’internazionalizzazione.

Secondo seminario di approfondimento del ciclo: “Il miglio mancante: come superare i rischi del franco fabbrica e accompagnare la tua merce al porto d’imbarco” verterà su “La logistica per le imprese esportatrici: organizzare il trasporto fino al porto d’imbarco”. Il seminario Informativo tratterà in dettaglio le operazioni e le procedure preparatorie rispetto ad una spedizione marittima in container e la negoziazione con l’autotrasporto fino al porto d’imbarco. Seguirà la descrizione dei principali servizi per la merce in export nei porti di Genova.

Programma:

Saluti e introduzione | Promos Italia

Come organizzarsi per gestire la logistica del container: in autonomia, tramite uno spedizioniere internazionale, tramite carrier marittimo | Massimiliano Giglio, CISCO;

La scelta dell’equipment ed il booking – Conoscere il container: Introduzione generale , Introduzione differenza carrier /Merchant | Massimiliano Giglio, CISCO;

La scelta dell’autotrasportatore ed i documenti principali – Booking e CMR, le interfacce digitali con il porto | Marco Deri, Trasporto Unito Service;

I terminal container di Genova e Savona: i servizi ed il posizionamento di mercato | Silvio Ferrando, Marketing Unit Ports of Genoa.

NOTA:

Si informa che il webinar potrebbe essere registrato e successivamente pubblicato sul sito web di Promos Italia e sui relativi canali social, oltre ad essere condiviso con tutti i partecipanti all’evento dopo la sua conclusione.

