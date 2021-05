Prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Interporto Padova: il consigliere Mario Liccardo nominato nuovo vicepresidente vicario

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, Logistica, News, Trasporti

Padova-Si è svolta questa mattina la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Interporto Padova Spa, presieduta dal presidente Franco Pasqualetti. Tra le prime incombenze, come da statuto, l’elezione del vicepresidente vicario. Alla carica è stato eletto, all’unanimità l’avvocato Mario Liccardo.

I Consiglieri di Amministrazione, guidati dal direttore generale Roberto Tosetto hanno anche compiuto una visita alle infrastrutture di Interporto Padova, soffermandosi in modo particolare nel terminal intermodale dove hanno potuto visitare la nuova quinta gru elettrica a portale e la sala controllo del terminal stesso.

La nuova quinta gru elettrica a portale che si affianca alle altre quattro inaugurate nel marzo del 2018, è entrata in servizio operativo da qualche giorno, perfettamente in linea con i rapidissimi tempi di installazione previsti. I primi elementi della gru, che ricordiamo è alta 23 metri e larga 37,5 con un peso complessivo di circa 350 tonnellate, sono arrivati infatti in Interporto dall’Austria nei primi giorni di febbraio. Sono bastati quindi appena tre mesi per il montaggio, il collaudo e la messa in servizio regolare.