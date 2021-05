MSC CROCIERE POSIZIONERA’ MSC SEAVIEW IN MAR BALTICO A PARTIRE DAL PROSSIMO LUGLIO CON N PARTENZE SETTIMANALI DA KIEL, IN GERMANIA

-MSC Seaview proporrà viaggi di 7 notti con partenza da Kiel,in Germania, con tappa in Svezia ed Estonia. Gli itinerari includeranno escursioni a terra protette

-Sarà il debutto della nave di classe Seaside in Nord Europa

Ginevra, Svizzera– MSC Crociere ha annunciato oggi che riprenderà a navigare nel Mar Baltico a partire dal 3 luglio con MSC Seaview, nave della classe Seaside tra le più innovative della Compagnia, con partenza da Kiel.

Fino a settembre la nave farà base a Kiel e offrirà viaggi di 7 notti che comprendono escursioni protette a Visby, Stoccolma e Tallinn.

Visby, la città più grande dell’isola di Gotland sul Mar Baltico, è patrimonio mondiale dell’UNESCO con edifici medievali di grande valore storico e artistico. Stoccolma, conosciuta anche come la “Venezia del Nord”, è famosa per la sua straordinaria architettura e la sua estensione su 14 isole che affiorano lì dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico, mentre Tallinn, celebre per le sue mura monumentali, le torri e gli edifici antichi ben conservati, offre un ricco patrimonio architettonico e storico, arroccato tra mura, palazzi d’epoca, chiese e ed edifici all’avanguardia. Tutto da scoprire il centro storico, anch’esso patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Potranno accedere ad MSC Seaview gli ospiti di tutte le età dall’area Schengen in Europa e i residenti di Croazia, Romania e Bulgaria.

Gianni Onorato, CEO di MSC Cruises, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di riprendere le crociere dalla Germania, un mercato incredibilmente importante per noi, e fornire ai nostri ospiti una vacanza rilassante e sicura a bordo di MSC Seaview, una delle navi più innovative di tutta la nostra flotta.

“Visitare le destinazioni e scendere a terra è un aspetto imprescindibile di una vacanza in crociera ed ora – grazie all’attenuazione delle misure sanitarie a livello locale e alla conferma dell’apertura dei porti e delle destinazioni che MSC Seaview toccherà – sarà nuovamente possibile vivere questa esperienza a bordo delle nostre crociere nel Mar Baltico in partenza dalla Germania, così come in gran parte dell’Europa.

“Siamo lieti che questo nuovissimo itinerario possa offrire ai nostri ospiti alcune destinazioni eccezionali da visitare in cui potranno scoprire in tutta sicurezza la bellezza dei paesi Baltici, sicuri che gli standard di salute e sicurezza saranno elevati come quelli a bordo di MSC Seaview, e di tutte le nostre navi.”

La nave rispetterà il Protocollo di Salute e Sicurezza di MSC Crociere, considerato un modello per tutto il settore e non solo, sviluppato lo scorso anno con il contributo di esperti sanitari internazionali, tra cui il “COVID-19 Blue-Ribbon Expert Group” di MSC Crociere, e in stretta collaborazione con le autorità sanitarie, di sicurezza e dei trasporti di tutta Europa.

Le misure includono tamponi all’imbarco e a metà crociera per tutti gli ospiti, tamponi settimanali per l’equipaggio, distanziamento sociale, uso delle mascherine nelle aree pubbliche e durante le escursioni protette a terra. I dettagli del Protocollo di Salute e Sicurezza sono disponibili qui.

MSC Crociere monitorerà attentamente la situazione a terra in tutte le destinazioni dell’itinerario di MSC Seaview, che potrebbe anche vedere l’aggiunta di nuovi porti.



Le crociere nel Mar Baltico di MSC Seaview sono un ulteriore passo avanti nei più ampi piani di MSC Crociere per la ripartenza della propria flotta. MSC Grandiosa e MSC Seaside stanno attualmente navigando nel Mediterraneo occidentale e, ad agosto, a loro si affiancherà MSC Seashore per la sua stagione inaugurale. La più recente nave della Compagnia, MSC Virtuosa, inizierà invece la sua stagione inaugurale alla fine di questa settimana con un itinerario nel Regno Unito.



Altre tre navi inizieranno presto le crociere nel Mediterraneo orientale: MSC Orchestra, MSC Splendida e MSC Magnifica. A causa dei pochi porti aperti nel Baltico e nei mari del Nord MSC Crociere è stata costretta a modificare i propri programmi per la stagione, che inizialmente prevedevano la partenza dai porti tedeschi di Warnemünde e Amburgo, rispettivamente per MSC Preziosa e MSC Musica.