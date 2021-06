Porto Lab presenta la nuova Edizione 2021-2022 del Diario di Contship

Scritto da Redazione Cultura, Italia, News, Trasporti

E’ con grande piacere che presentiamo la nuova edizione del Diario di Contship, quest’anno dedicato a un tema particolarmente importante per i nostri piccoli: il Gioco!

Il Diario di quest’anno si propone infatti di fornire un’occasione di svago e divertimento agli alunni comunicando al tempo stesso una serie di valori educativi direttamente legati al giocare, come il rispetto delle regole, la sicurezza, la collaborazione.

Le copie del Diario di Contship saranno consegnate tra fine Giugno e inizio Luglio, con le stesse modalità delle scorse edizioni.

Come sapete, il Diario di Contship fa parte del progetto Porto Lab, nato nel 2006 per raccontare il mondo dei porti e dei trasporti intermodali: da allora, ogni anno, circa 2.000 alunni della scuola primaria visitano i terminal del gruppo Contship Italia accompagnati dai Tutor Porto Lab, per fare esperienza di un’importante realtà del territorio in cui vivono.

Quest’anno non abbiamo avuto il piacere di avere i nostri piccoli amici come visitatori dei nostri terminal; ci auguriamo di poter riprendere la tradizione all’inizio del prossimo anno scolastico, con molte più adesioni per guadagnare il tempo perduto e trasmettere il nostro entusiasmo alle nuove generazioni.

Il Gruppo Contship Italia desidera ringraziare i Tutor Porto Lab, i partner sostenitori e tutti coloro che con la loro dedizione rendono possibile ogni anno la realizzazione di questo progetto.