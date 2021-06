I Palazzi dei Rolli aprono alla settimana internazionale dello shipping

ROLLI SHIPPING WEEK- 4/8 ottobre 2021

ROLLI DAYS – 9/10 ottobre 2021

Occasioni di networking e percorsi culturali per l’incontro della comunità marittima e della città di Genova.

Dal 4 all’8 ottobre, la Rolli Shipping Week valorizzerà il patrimonio artistico di Genova grazie all’organizzazione di eventi congressuali e culturali negli storici Palazzi dell’ospitalità che, per l’occasione, si apriranno alla comunità marittima e alla città. Questa è la grande novità dell’edizione 2021 della Genoa Shipping Week, resa possibile dalla partnership con i Rolli Days, il prestigioso appuntamento annuale (due edizioni all’anno) organizzato dal Comune di Genova.

Si riaccenderanno le luci dei palazzi del centro storico, dimore degli aristocratici genovesi del ‘500, luoghi di incontro e relazioni. La comunità marittima genovese, erede delle dinastie mercantili, accoglierà i propri ospiti all’interno dei suoi prestigiosi uffici e negli storici palazzi che nel periodo aureo della «Superba» venivano utilizzati per ospitare le alte personalità in visita alla città. All’interno dei più importanti palazzi del circuito Rolli Days verranno infatti organizzate visite guidate dedicate ai cittadini e agli ospiti della Genova Shipping Week.

Le visite programmate nella settimana dal 4 all’8 ottobre saranno il preludio all’edizione autunnale dei Rolli Days (9-10 ottobre), che si svolgerà in presenza, in maniera inedita, per sette giorni consecutivi. Nel weekend tutto il centro storico e alcune aree delle delegazioni vedranno l’apertura di alcuni monumenti più significativi e più profondamente legati alla storia della città. Dai grandi palazzi di Strada Nuova (via Garibaldi), agli assi di San Lorenzo e di Canneto, fino al cuore del centro storico nell’area della Posta Vecchia, di piazza Banchi e del Campetto, per arrivare alla Val Polcevera e a Sampierdarena.

Rolli Shipping Week e Rolli Days restituiranno a cittadini e pubblico la prospettiva su una delle città più straordinarie del XVI secolo in Europa, che per lo storico Fernand Braudel era un luogo “dove potevano avvenire veri e propri miracoli”. A guidarli in questo percorso saranno i divulgatori scientifici, giovani professionisti selezionati e formati per essere mediatori culturali di uno dei patrimoni storico-culturali più importanti del Mediterraneo.

Rolli Days è un evento culturale promosso e organizzato dal Comune di Genova, in collaborazione con Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Segretariato Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli, Università di Genova e Camera di Commercio di Genova.

La quinta edizione (4-10 ottobre) della Genoa Shipping Week, organizzata da Clickutility Team e promossa da Assagenti, l’Associazione degli agenti e dei mediatori marittimi genovesi, promuoverà la cultura portuale in città, in presenza e in streaming, con approfondimenti tecnici rivolti al settore tra cui si segnala Port&ShippingTech (6-8 ottobre), Main Conference della settimana, ed eventi divulgativi aperti al pubblico.

La GSWeek, nata nel 2013, è un evento biennale che riunisce operatori portuali, marittimi e logistici provenienti da tutto il mondo. Gemellata con la Naples Shipping Week, la scorsa edizione ha accolto oltre 5mila ospiti, da 52 nazioni, per partecipare ai 23 eventi a calendario. La settimana rientra negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova, Università di Genova, Camera di Commercio di Genova e Regione Liguria. www.gsweek.it