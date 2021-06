IBAN È PARTNER ITALIANO DELL’EVENTO EUROPEO “CLUSTER ACT INTERNATIONAL MATCHING EVENT” PER SELEZIONARE SOLUZIONI INNOVATIVE DI STARTUP E PMI PER IL SETTORE MARITTIMO

Scritto da Redazione commerciale, Europa, Nautica, News, Trasporti

Fino al 30 giugno le micro, piccole, medie imprese e le startup con sede legale od operativa nell’area del Mediterraneo possono candidare le loro soluzioni o i loro prodotti innovativi pensati per il settore nautico, della navigazione, dei porti commerciali e turistici

Le aziende selezionate avranno la possibilità di presentare la propria idea a un pubblico di investitori privati durante il Salone Nautico di Genova dal 16 al 21 settembre

Milano– IBAN, Italian Business Angel Network, l’associazione di riferimento degli investitori privati in Italia, è partner attivo per l’Italia a supporto dell’evento europeo “Cluster ACT International Matching Event”. L’evento è parte del progetto Cluster ACT – “Aggregation and Collaboration Tools to Enhance Cluster Network in the Maritime Sector of the MED Area” avviato a gennaio 2019 e finanziato dall’Agenzia esecutiva europea per le piccole e medie imprese tramite il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca. Obiettivo del progetto è migliorare la collaborazione e la condivisione di idee nel campo dell’innovazione e degli investimenti nel settore marittimo a livello mediterraneo.

Fino al 30 giugno 2021 le micro, piccole, medie imprese e le startup possono candidare le loro soluzioni o i loro prodotti innovativi applicabili al settore nautico (costruzioni nautiche, riparazioni e manutenzioni nautiche, dispositivi di bordo, attrezzature per imbarcazioni, interni, materiali, applicazioni digitali a supporto dell’uomo e dei mezzi, combustibili alternativi, recupero energetico), della navigazione (costruzione navale, riparazione e manutenzione, dispositivi di bordo, attrezzature, interni, materiali, applicazioni digitali a supporto di persone e veicoli, sicurezza e protezione, combustibili alternativi, recupero energetico), dei porti commerciali e turistici (soluzioni per la gestione degli impianti e delle strutture portuali, efficienza energetica, gestione dei rifiuti, materiali, gestione da remoto, attrezzature, sovrastrutture e infrastrutture, riciclaggio e smaltimento, decarbonizzazione, safety & security, sicurezza del carico, sicurezza dei dati, applicazioni a supporto di passeggeri e addetti ai lavori).

Ogni impresa può inviare una sola candidatura: le migliori idee verranno selezionate entro il 21 luglio da una Commissione Giudicatrice e annunciate entro il 31 luglio. Le proposte selezionate avranno l’opportunità di essere presentate dalle aziende proponenti ad un pubblico di investitori privati durante un investor pitch che si terrà nel corso del 61° Salone Nautico di Genova, evento di riferimento per l’intero settore marittimo, in programma dal 16 al 21 settembre prossimi.

La partecipazione è gratuita. Per accedere al bando di selezione le aziende devono avere la sede legale/sede operativa registrate in un Paese Mediterraneo dell’Unione Europea oppure in Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Montenegro, Tunisia e Turchia.

I partner del progetto provengono da cinque importanti nazioni di riferimento per l’economia marittima mediterranea: oltre all’Italia, gli altri Paesi coinvolti come partner sono Croazia, Egitto, Grecia e Spagna.

Paolo Anselmo, presidente di IBAN, ha commentato: “Come IBAN siamo sempre attenti a tutte le opportunità di sostegno all’innovazione che possono presentarsi in qualunque settore della vita economica non solo italiana, ma europea e internazionale. Siamo quindi orgogliosi di essere partner attivi di un progetto europeo importante che punta a innovare un settore come quello marittimo, fondamentale per l’economia di tanti paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che avrà certamente un ruolo essenziale anche nella ripresa economica che tutti ci auguriamo possa proseguire con forza anche nei prossimi mesi”

Associazione IBAN – Italian Business Angels Network

IBAN – Italian Business Angels Network, è un’Associazione senza scopo di lucro, ufficialmente riconosciuta e con personalità giuridica, fondata il 15 marzo 1999 a seguito del Progetto “DG Impresa” promosso dalla Commissione europea. IBAN sviluppa e coordina le attività di investimento dei Business Angels associati e attraverso i suoi BAN (Business Angels Network) mette in contatto Business Angel, imprenditori e startupper. Inoltre IBAN dialoga e collabora con diverse società e associazioni della digital economy italiana e anche con le istituzioni, mentre a livello europeo, dopo essere stata tra i fondatori di EBAN è ora tra i membri permanenti di BAE – Business Angel Europe, la Confederazione delle Associazioni di Business Angel in Europa, nata nel 2013 anche grazie a IBAN per essere la voce degli investitori informali in Europa.