Day of the Seafarer aperto il Welfare Training

Malmö, Svezia. Dal 25 giugno scorso, in occasione della Giornata mondiale del Marittimo, la World Maritime University (WMU) e l’ITF Seafarer’s Trust, ha dato l’accesso al programma innovativo online di sviluppo professionale del ‘ben-essere marittimo’ (MARI-WEL, Maritime Welfare Professional Development Programme). Corso offerto gratuitamente, giusto per riconoscere i continui sacrifici che i marittimi stanno facendo durante questa pandemia di Covid – 19. Non solo per l’occasione di un giorno, il Day Seafarer, ci si deve ricordare dei marittimi, ma sempre!



Il tema della Giornata dei marittimi di quest’anno, “Un futuro equo per i marittimi”, riconosce che i marittimi meritano un apprezzamento maggiore per il lavoro essenziale che svolgono e un trattamento migliore come “lavoratori chiave”, in quanto consentono il commercio globale. Infatti, la loro dedizione e perseveranza hanno mantenuto in movimento il commercio globale, nonostante una pandemia che ha sostanzialmente cambiato il nostro mondo.

Devono essere riconosciuti e premiati anche coloro che si prodigano, come i Centri di Formazione, di promuovere il ‘benessere’ e il ‘ben-essere dei marittimi’. In questo spirito, WMU e ITF Seafarers’ Trust sta offrendo l’accesso gratuito al programma completo MARI-WEL (costi amministrativi esclusi).



MARI-WEL è progettato per soddisfare le esigenze di chiunque lavori o interagisca con la gente di mare, sia a bordo sia a terra. Ciò include società di gestione delle navi, agenzie di manning per equipaggi, cappellani portuali/marittimi e fornitori di servizi di assistenza. Il programma MARI-WEL è composto di tre moduli riguardanti la regolamentazione e la collaborazione internazionali/interagenzia relative ai marittimi; salute psicosociale e occupazionale relativa alla gente di mare; e gestione dell’equipaggio e delle risorse e benessere a terra relativo ai marittimi.

