Alis/Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza

1 luglio 2021 – 3 luglio 2021

Dal 01 al 03 luglio l’Associazione farà tappa nella suggestiva Sorrento, una delle mete più amate d’Italia.

L’evento, forte del successo riscontrato nell’edizione dello scorso anno, si svolgerà nuovamente presso l’Hilton Sorrento Palace. Tre giorni di conferenze ed incontri tra pubblico e privato, dove il mondo imprenditoriale e gli stakeholder del trasporto e della logistica si confronteranno con gli autorevoli ospiti presenti, rappresentanti del Governo e delle Istituzioni italiane e comunitarie, delegati del mondo accademico e della ricerca, moderati da giornalisti e conduttori televisivi di fama internazionale per analizzare l’attuale scenario dei mercati e promuovere le iniziative per una rapida ripartenza.

Sarà inoltre una grande occasione di incontri B2B per tutte le aziende presenti, che «muovono» l’Italia e l’Europa.

PROGRAMMA

1 luglio 2021 dress code sessioni di lavoro: formale – dress code cena: elegante

ore 10.00 Registrazione ospiti

ore 10.30 APERTURA DEI LAVORI

saluti istituzionali

MASSIMO COPPOLA, Sindaco Sorrento

proiezione video ALIS

ore 10.45

relazione del Presidente

GUIDO GRIMALDI, Presidente ALIS

relazione tecnica

CARLO COTTARELLI, Economista

intervista “a tu per tu” di NUNZIA DE GIROLAMO a

ENRICO GIOVANNINI, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

ore 11.30 “COMPETITIVITA’ ED EFFICIENZA PER LA RIPARTENZA DEL SISTEMA PRODUTTIVO”

modera

GENNARO SANGIULIANO

si confrontano

TERESA BELLANOVA, Viceministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili

BERNARDO MATTARELLA, AD Mediocredito Centrale

ETTORE ROSATO, Vicepresidente Camera dei Deputati

PIERPAOLO SILERI, Sottosegretario di Stato alla Salute

ENZO VECCIARELLI, Capo di Stato Maggiore della Difesa

ore 12.30 “SOSTENIBILITA’ E DIGITALIZZAZIONE AL CENTRO DEL PNRR”

modera

BRUNO VESPA

intervista “a tu per tu” con

VINCENZO DE LUCA, Presidente della Regione Campania

si confrontano

VINCENZO AMENDOLA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Affari Europei)

ROBERTO CINGOLANI, Ministro della Transizione Ecologica in video-collegamento

LUIGI CORRADI, Amministratore Delegato e DG Trenitalia

MAURIZIO DELFANTI, Amministratore Delegato RSE SpA

EMANUELE GRIMALDI, Amministratore Delegato Gruppo Grimaldi e Presidente designato ICS – International Chamber of Shipping

ALESSANDRO MORELLI, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

UGO SALERNO, Amministratore Delegato RINA

ore 13.30 Light lunch

ore 15.00 “GREEN E BLUE ECONOMY: ROTTA VERSO IL 2050”

modera

FEDERICO MONGA

si confrontano

ANDREA ANNUNZIATA, Presidente AdSP Mar Tirreno Centrale

FULVIO BONAVITACOLA, Vicepresidente Regione Campania

PASQUALE CASILLO, Presidente Casillo group

MATTEO GASPARATO, Presidente UIR-Unione Interporti Riuniti

GIOVANNI MANTOVANI, Direttore generale Veronafiere

FRANCESCO TUFARELLI, DG Presidenza Consiglio dei Ministri-Coordinatore ufficio Politiche UE

ore 16.00 “EMPOWERMENT FEMMINILE NEL NUOVO MONDO DEL LAVORO”

modera

BRUNO VESPA

si confrontano

MARA CARFAGNA, Ministro per il Sud e la coesione territoriale in video-collegamento

ALESSANDRA MORETTI, Deputata Commissione ENVI Parlamento Europeo

RAFFAELLA PAITA, Presidente Commissione Trasporti Camera

ELENA SENSI, Marketing & Communication Director Gi Group Italy

MARIA TRIPODI, Deputata Commissione Difesa Camera

BIANCA MARIA VAGLIECO, Dirigente di ricerca Istituto di Scienze e Tecnologie per Energia e Mobilità Sostenibili CNR

intervista “a tu per tu” con

ELENA BONETTI, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

ore 17.15 Presentazione aziendale TIM

Venerdì 2 luglio 2021 – dress code sessioni di lavoro: formale – dress code aperitivo e cena: business casual

ore 10.00 Registrazione ospiti

ore 10.30 APERTURA DEI LAVORI

saluti istituzionali

MARCELLO DI CATERINA, Vicepresidente e DG ALIS

presentazione studio ALIS con Svimez e SRM

LUCA BIANCHI, Direttore Svimez e MASSIMO DEANDREIS, Direttore SRM

ore 11.00

relazione del Presidente

GUIDO GRIMALDI , Presidente ALIS

ore 11.15 “UN ANNO DI EMERGENZA: TRASPORTO E LOGISTICA MOTORE DELLA RIPRESA”

modera

NICOLA PORRO

intervista “a tu per tu” con

MATTEO SALVINI, Segretario Lega

si confrontano

ANDREA ARZA’, Amministratore Delegato Liquigas

ANDREA COSTA, Sottosegretario alla Salute

ENRIQUE ENRICH, Amministratore Delegato Italscania

GIUSEPPE FERRANDINO, Deputato Comm. TRAN Parlamento Europeo

PAOLO FERRARESI, Amministratore Niinivirta Transport-Gruppo F.lli Di Martino

VANNIA GAVA, Sottosegretario alla Transizione ecologica

MARIO MATTIOLI, Presidente Confitarma

LUCA SRA’, Delegato ANFIA Trasporto Merci e COO IVECO

ore 12.20 Presentazione aziendale Carbonsink

ore 12.30 “TRASPORTI E LOGISTICA GREEN COME PILASTRI DEL SISTEMA PAESE”

modera

NICOLA PORRO

intervista “a tu per tu” con

ANTONIO TAJANI, Coordinatore nazionale Forza Italia e già Presidente del Parlamento UE e Commissario europeo

si confrontano

ROBERTO CAVOSI, Direttore commerciale Würth Italia

GABRIELE GIACOMA, Amministratore Delegato Assiteca

RODOLFO GIAMPIERI, Presidente Assoporti

GIORGIO MULE’, Sottosegretario alla Difesa

AUGUSTO RAGGI, Responsabile Enel X Italia

FRANCESCO SCIAUDONE, Managing partner Grimaldi Studio Legale

MARCO TERRANOVA, Vicepresidente Fercargo

ore 13.30 light lunch

ore 15.00 Presentazione aziendale Infogestweb Golia

ore 15.10 “IL NETWORK DEI PORTI PER LO SVILUPPO DEL MEDITERRANEO”

moderano

ALFONSO RUFFO e ANTONIO ERRIGO

si confrontano

ANDREA AGOSTINELLI, Presidente AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

ANDREA ANNUNZIATA, Presidente AdSP Mar Tirreno Centrale

FRANCESCO BENEVOLO, Direttore operativo RAM SpA

ALBERTO CHIOVELLI, Presidente AdSP Mar di Sicilia Orientale

MASSIMO DEIANA, Presidente AdSP Mar di Sardegna

EUGENIO GRIMALDI, Exexutive Manager Grimaldi Group

MARIO MEGA, Presidente AdSP dello Stretto

UGO PATRONI GRIFFI, Presidente AdSP Mar Adriatico Meridionale

ore 16.00 Presentazione aziendale Enel X

ore 19.30 “INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI PER CONNETTERE L’ITALIA”

modera

MASSIMO GILETTI

si confrontano

GIANCARLO CANGIANO, Vicepresidente UIR-Unione Interporti Riuniti

PIERO DE LUCA, Deputato Commissione Politiche UE

MARCELLO DI CATERINA, Vicepresidente e DG ALIS

MAURIZIO LUPI, Deputato Commissione Affari esteri Camera dei Deputati

ALESSANDRO PICARDI, Executive Vice President Chief Public Affairs Officer TIM

ENRICO MARIA PUJIA, DG trasporto e infrastrutture ferroviarie MIMS

EDOARDO RIXI, Deputato Commissione Trasporti Camera

3 luglio 2021

Moderano

MASSIMO GILETTI

ANGELO SCORZA

10.00 Registrazione ospiti

10.30 Apertura dei lavori

Saluti istituzionali

Presentazione rapporto “ALIS e RSE insieme per la sostenibilità”

11.00 Relazione del Presidente

11.15 “La transizione green del sistema portuale tra Europa e semplificazione”

12.30 “Imprese, turismo e sostenibilità oltre la crisi” 13.30 Conclusione dei lavori