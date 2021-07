Dichiarazioni AD Liquigas – Evento ALIS “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza”

In relazione all’evento Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza organizzato dall’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile (ALIS) e in corso a Sorrento in questi giorni, si trasmette la dichiarazione di Andrea Arzà, Amministratore Delegato di Liquigas, gruppo leader nella distribuzione di GPL e GNL in Italia, che ha preso parte al panel “Un anno di emergenza: trasporto e logistica motore della ripresa” per illustrare come GPL e GNL rivestano oggi un ruolo fondamentale per soddisfare il fabbisogno del nostro Paese in chiave sostenibile.

Liquigas vuole contribuire alla transizione delle flotte, urbane e non, verso un modello di mobilità e logistica sostenibile grazie al GNL come carburante alternativo.

La transizione energetica deve essere accelerata sfruttando i vantaggi delle risorse che abbiamo già a disposizione: il gas, secondo tutti i riferimenti normativi internazionali e nazionali, risponde pienamente a queste caratteristiche. Al momento sappiamo bene che il GNL ha una natura fossile ma la sua evoluzione prevede una direzione in chiave bio.

Il GNL è un’opportunità da cogliere in tempi rapidi per rendere più sostenibile il Paese. Un’opportunità che permetterebbe di affrontare il tema della qualità dell’aria e gli impatti sulla salute dei cittadini. Abbiamo la necessità di un quadro normativo e di un piano strategico di sistema pluriennale che permetta al comparto della logistica e dei trasporti di programmare gli investimenti e gli sviluppi tecnologici necessari alla filiera.

È importante quindi che vengano introdotti tutti gli strumenti necessari per rendere questa fonte competitiva e accessibile attraverso una rete distributiva diffusa ed efficiente.

Andrea Arzà, Amministratore Delegato Liquigas