UK Chamber of Shipping nuovo Ad amministratore delegato

Londra. La Camera dello shipping inglese conferma Sarah Treseder come prossimo amministratore delegato, in sostituzione di Bob Sanguinetti; il passaggio delle consegne avverrà il prossimo ottobre 2021, lasciando l’incarico attuale di Ad della Royal Yachting Association (RYA). Laureata in Politica, Filosofia ed Economia presso l’Università di Oxford nel 1991, ha ricoperto una serie di posizioni in Diageo Canarias, oltre a quelli come editore di giornali e dirigente progetti e strategie per Guinness.

Alla guida della RYA per 10 anni e membro della British Olympic Association, con partecipazione a regate internazionali, Sarah Treseder vanta una notevole esperienza nel campo internazionale dello shipping e commentando la sua nomina, ha dichiarato: “Sono assolutamente lieta di assumere il ruolo di amministratore delegato della Chamber of Shipping del Regno Unito in un momento così vitale per l’industria del trasporto marittimo nazionale e internazionale.

È un’organizzazione estremamente rispettata con membri di fama mondiale, che svolgono un lavoro incredibilmente importante”. Ha aggiunto: “Il Covid-19 ha portato all’attenzione il ruolo vitale che le spedizioni e i marittimi svolgono nello spostamento delle merci di cui tutti abbiamo bisogno. Il settore dello shipping è in una fase cruciale del suo percorso di decarbonizzazione e so che sarà una delle massime priorità per me e per il team della Camera. Non vedo l’ora di lavorare con il Governo del Regno Unito e con le principali organizzazioni di tutto il mondo mentre cerchiamo di ridurre le emissioni, continuando a promuovere il commercio globale”.

Abele Carruezzo