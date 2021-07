CUOA Business School, Politecnico di Torino e FAI presentano il nuovo corso executive per la filiera logistica e dei trasporti

CUOA, la Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino e FAI in partnership con Confetra Piemonte, Confindustria Piemonte e S.I.T.O. lanciano il nuovo corso executive Competitività della filiera Logistica e dei Trasporti, un programma formativo pensato per fornire agli operatori del settore strumenti, tecnologie e norme per anticipare le sfide del territorio.

Altavilla Vicentina (VI) –Il settore del trasporto merci e della logistica sta evolvendo rapidamente sia in termini organizzativi che tecnologici. Gli operatori del settore si trovano ad affrontare sfide dettate da fattori concomitanti: le strategie dei grandi player del settore, le modifiche alle normative ambientali, la disponibilità di tecnologie on board e digitali, nonché richieste di prestazioni sempre più stringenti.

Innovazione tecnologica e posizionamento strategico sono aspetti di primaria importanza per vincere le nuove sfide, che impongono grande efficienza, qualità di servizio, attenzione alla sostenibilità. Sono temi che non appartengono più solo ai grandi player, ma che si impongono come prioritari anche per gli operatori più piccoli.

Il programma di formazione manageriale targato CUOA – POLITO e FAI è stato progettato sulla base di una precisa analisi dei bisogni degli imprenditori e dei manager di settore, a cui oggi è richiesto di operare e prendere decisioni efficaci, in poco tempo. In un contesto di questo tipo, è fondamentale accorciare i tempi di adeguamento delle competenze e la formazione è un asset strategico che consente di velocizzare la preparazione necessaria al nuovo contesto e ai nuovi obiettivi di business. In particolare, questo corso executive fornisce gli elementi essenziali del management, delle tecnologie, dell’organizzazione e delle normative che stanno rapidamente modificandosi.

Viene erogato da tre soggetti istituzionali che, con le loro specifiche esperienze didattiche e di rapporti con le aziende, garantiscono una proposta formativa concreta e vicina ai bisogni del contesto e vanta il supporto di tre realtà strategiche come Confetra Piemonte, Confindustria Piemonte e S.I.TO. SpA. Fondamentale anche il patrocinio della Camera di commercio di Torino, che conferma l’importanza dell’iniziativa per il settore nel territorio piemontese.

È rivolto a imprenditori, manager e risorse ad alto potenziale delle aziende del settore logistica e trasporti e mira a consentire un aggiornamento delle conoscenze sulle normative specifiche, l’approfondimento degli aspetti economico-finanziari delle imprese del settore, lo sviluppo delle conoscenze tecnologiche e digitali applicabili al contesto.

La partecipazione al percorso permetterà inoltre di acquisire la visione delle potenzialità di innovazione e sviluppo della propria impresa e, non da ultimo, di accrescere competenze relazionali, personali e organizzative (soft skills).

Il corso può essere frequentato integralmente o a moduli singoli sulla base delle specifiche esigenze aziendali.

Ha una durata di 11 mesi, da settembre 2021 a luglio 2022, con frequenza part time per un totale di 156 ore.

Per facilitare conciliazione tempi di lavoro e di formazione, è articolato in sessioni didattiche previste al venerdì pomeriggio (dalle ore 14.00 alle ore 18.00) e al sabato mattina (dalle 9.00 alle 13.00). Ha formula blended, in presenza nella sede di S.I.T.O (Orbassano – TO) e online (circa il 40%).

Info sul corso: https://www.cuoa.it/ita/formazione/corsi-executive/competitivit%C3%A0-della-filiera-logistica-e-dei-trasporti