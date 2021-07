IL CORDOGLIO DI ANAMA E FEDESPEDI PER LA SCOMPARSA DI MARINA MARZANI

PRESIDENTE DI ANAMA E CONSIGLIERA DI FEDESPEDI DAL 2013 AL 2019 MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ANAMA PER 17 ANNI, DAL 2004

Questa mattina ANAMA e Fedespedi hanno appreso la notizia della prematura scomparsa di Marina Marzani e desiderano unirsi con affetto e stima al dolore di famigliari, amici e colleghi di una vita.

Marina Marzani è stata una professionista stimata e di assoluto riferimento per il nostro sistema associativo. La sua generosità nel mettere a disposizione tempo, esperienza, competenze e professionalità l’hanno resa negli anni una presenza fondamentale per l’associazione.

È stata Presidente di ANAMA per due mandati, dal 2013 al 2019, membro del Consiglio Direttivo di Fedespedi negli stessi anni, e per 17 anni (dal 2004 ad oggi) membro del Consiglio Direttivo di ANAMA.

In tutti questi anni, con la sua passione associativa, la sua capacità di visione, la sua umanità, è riuscita a costruire relazioni e progetti destinati a durare nel tempo, come il Cluster Cargo Aereo e l’Osservatorio Cargo Aereo, oltre al successo e alla rilevanza raggiunti dagli ANAMA Quality Awards.

Marina amava il suo lavoro ed era mossa in associazione dal desiderio di contribuire concretamente e direttamente alla crescita del settore delle spedizioni internazionali e del cargo aereo. Questa è il suo più grande insegnamento e l’eredità che ANAMA e Fedespedi si impegnano da subito a portare avanti con la stessa energia e con la stessa passione.