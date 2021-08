FERRETTI GROUP ESTENDE LA PROPRIA PRESENZA IN GRECIA E AFFIDA A OKEANIS LA DEALERSHIP IN ESCLUSIVA

Okeanis commercializzerà in esclusiva i marchi Riva, Pershing, Ferretti Yachts e Itama

Forlì– Ferretti Group consolida ulteriormente la già importante presenza in Europa orientale ed estende la rete commerciale in Grecia grazie a un accordo di collaborazione esclusiva con Okeanis, che si dedicherà alla commercializzazione dei marchi Riva, Pershing, Ferretti Yachts e Itama.

Okeanis può contare su un team di professionisti di grande competenza e su una profonda conoscenza del mercato degli yacht di lusso acquisita attraverso una trentennale presenza nel settore. Per questo è in grado di offrire agli armatori locali un’esperienza di yachting eccezionale, dall’acquisto fino all’assistenza post-vendita, in linea con gli altissimi standard di Ferretti Group.

In un’ottica di ulteriore crescita e sviluppo sui mercati esteri, la partnership consentirà al Gruppo di potenziare il canale distributivo in un’area strategicamente rilevante attraverso un presidio diretto. Il mercato greco infatti, dopo la resilienza dimostrata durante questo non facile anno pandemico, promette di proseguire l’anno in corso a pieno ritmo.

L’accordo, rientra nella strategia di rafforzamento commerciale di Ferretti Group a livello globale. Con questa nuova dealership, infatti, il Gruppo incrementa ulteriormente un network di distributori selezionati che conta oltre 60 dealer fra Europa, Medio Oriente e Africa, Stati Uniti e Asia Pacific, a garanzia di un servizio di assoluta eccellenza in più di 70 Paesi nel mondo.