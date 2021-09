Fiart allo Yachting Festival di Cannes

Anteprime assolute: Seawalker 35 e 39 ed il nuovo iconico P54 Fiart sarà presente allo Yachting Festival di Cannes dal 7 al 12 settembre con uno stand presso il Vieux Port al PAN 215-216 e presso le banchine al PAN 060-061 con 4 imbarcazioni da scoprire e da provare.

Il salone di Cannes sarà l’occasione per presentare in anteprima assoluta modelli, novità e progetti futuri, frutto dei recenti sforzi ed investimenti aziendali. Per la prima volta in acqua ci saranno i nuovi modelli della gamma Seawalker 35 e 39 realizzati quest’anno, disponibili per la vendita proprio a partire dal salone francese. Inoltre a Cannes sarà svelato per la prima volta un nuovo e rivoluzionario yacht, il P54 nato dalla collaborazione con l’architetto Stefano Pastrovich, disponibile a partire dalla stagione 2022. Il P54 è una barca iconica con uno stile unico, progettata in linea con i canoni tipici del mondo dei dei Superyacht, grazie anche all’esperienza delle persone coinvolte, seppur in una taglia inferiore ai 60 piedi. Il design di questo nuovo progetto coniuga indiscutibilmente estetica e volumi, caratteristiche che da sempre contraddistinguono Fiart.

I dettagli e le caratteristiche del P54 saranno presentate dallo stesso Pastrovich e dal management Fiart in anteprima mondiale Giovedì 9 Settembre nel corso della Conferenza Stampa programmata presso il Cannes Vip Club dalle 08.00 alle 10.00. Presso le banchine al PAN 060-061 saranno a disposizione tutti i modelli della gamma Seawalker, oltre al Cetera 60. Seawalker 35 reinterpreta il successo del Seawalker 33, il primo walkaround lanciato nel 2012 proprio da Fiart, introducendo interessanti novità. L’ultimo nato della gamma è stato varato a fine agosto nei cantieri Fiart, con un test tecnico prima del viaggio verso Cannes, dove verrà presentato al pubblico in anteprima assoluta. Velocità, energia, puro divertimento sono gli ingredienti di questo natante lungo 9,99 metri (11,52 metri fuori tutto) che può ospitare fino a 10 persone.

Il nuovo progetto Fiart grazie all’estrema maneggevolezza e al sensazionale dinamismo delle linee, è pensato per essere un irresistibile compagno di avventure, sia nella sua versione fuoribordo che entrobordo. Gli spazi esterni esaltano la libertà di movimento tipica dei walkaround, senza ostacoli intorno agli elementi centrali del pozzetto, dove si trova la plancia di guida a doppia seduta e la zona cucina. Sottocoperta la superficie per il riposo notturno è stata studiata nei minimi dettagli, con soluzioni di design che consentono di godere di spazi normalmente impensabili per un’imbarcazione di queste dimensioni, potendo offrire sino a 4 comodi posti letto (di cui 2 singoli ed un matrimoniale).

Seawalker 39 varato a luglio 2021 è funzionalità allo stato puro, un modello progettato nei minimi dettagli per una perfetta divisione degli spazi attraverso un layout ottimizzato per ogni esigenza a bordo, un walkaround di 12,60 mt fuori tutto. Seawalker 43 lanciato ad agosto 2020 è un walkaround molto flessibile, una barca avvolgente e super-confortevole dal layout rivoluzionario, che sta ottenendo un grande successo di vendite. Lungo 13,84 m per 3,99 di larghezza, esternamente invita a vivere o meglio con-vivere spazi estremamente generosi.

Sottocoperta la cabina di poppa ha un’altezza di 1.80 m, circa 30 cm in più rispetto a barche simili, che si aggiunge alla zona prodiera dedicata all’armatore con un’altezza di oltre 2.00m ed un letto matrimoniale. Comune a tutta la gamma un ampio bagno con box doccia separato. A Cannes ci sarà anche Cetera 60, l’innovativo yacht multispace, che offre ben 146 m2 di spazio, 30 m2 in più rispetto ad imbarcazioni della stessa dimensione, pensato per amici e famiglie, con ambienti conviviali dove vivere emozioni indimenticabili in completa privacy. Cetera 60 è configurato con tre cabine alte ampie e luminose, posizionate sul ponte principale con grandi vetrate per ammirare il panorama e lontane dalla zona macchine, per ascoltare solo il rumore del mare.

Informazioni e news: fiart.com