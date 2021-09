BGB YACHTS, 28M E OLTRE

Il nuovo cantiere BGB Yachts presenta al Salone Nautico di Cannes, in programma dal 7 al 12 settembre, il 28M della linea Dreamline.



In anteprima anche la presentazione di un nuovo concept, fortemente orientato al futuro. Al centro del progetto innovazione, design italiano e comfort esclusivi.

Arriva direttamente da Ancona, cuore e motore della nautica italiana, il BGB Yachts 28M, linea Dreamline. L’imbarcazione viene portata a Cannes dal nuovo brand BGB Yachts, nato su iniziativa di BGB, società affermata nel mondo dei casinò e dell’hospitality che ha scelto di fare il suo ingresso nel settore nautico con una linea di yacht – i Dreamline – caratterizzati per la sapiente combinazione tra tecnologia, cura del dettaglio, qualità eccelsa nelle finiture e nel design.



SCAFO “A LAMA”, EFFICIENZA E COMFORT

Il BGB Yachts 28M, che si apprezza per il layout ampio e confortevole, a cinque cabine, è dotato di uno speciale scafo “a lama”, progettato dall’ingegnere navale Giuseppe Arrabito della Arrabito Naval Architects, garanzia di professionalità ed expertise made in Italy.



La particolare conformazione dello scafo consente tra l’altro di scegliere tra assetto planante e assetto dislocante, in funzione delle necessità di navigazione e delle preferenze dell’armatore. Una doppia opzione che, nell’assicurare all’occorrenza velocità e performance, garantisce la possibilità di contenere i consumi di carburante, riducendo al minimo l’impatto della navigazione sull’ambiente.



A rendere estremamente piacevole e silenziosa la navigazione si aggiunge la tecnologia Eco Performance Hybrid, powered by Siemens, disponibile a richiesta, che attenua in modo considerevole rumore e vibrazioni, appena percettibili per gli ospiti a bordo.



DESIGN SOFISTICATO E DISTRIBUZIONE SMART DEGLI SPAZI

Uno stile raffinato ed elegante declinato in soluzioni innovative ed estremamente funzionali nell’organizzazione degli spazi: è questo il segreto del design del BGB Yachts 28M, progettato da Team4Design di Enrico Gobbi, studio di architettura tra i più affermati nel panorama nautico internazionale.



A caratterizzare il layout del BGB Yachts 28M è la configurazione della cabina armatoriale sul ponte principale che ai volumi spaziosi e di grande comfort abbina una finestratura a tutto campo, che offre una magnifica ed ampia vista sul mare, e la possibilità di vedere il cielo attraverso le finestre superiori della cabina stessa. Non solo: dalla cabina armatoriale si ha accesso diretto al ponte di prua che può trasformarsi in una splendida spiaggetta privata, per offrire all’armatore ulteriore spazio, comodità e riservatezza.



Si trovano al livello del lower deck le ulteriori quattro cabine per gli ospiti, due vip e due guest, ciascuna con bagno rigorosamente en suite. In alternativa, in luogo di una cabina VIP si può sostituire una spa&wellness area.

Tutti gli ambienti, interni ed esterni, sono rifiniti in ogni minimo dettaglio; le tecnologie in dotazione sono di ultima generazione e garantiscono, oltre a una riduzione dei costi di esercizio, estrema affidabilità, prestazioni elevate e standard di comfort al top nella categoria.



Le soluzioni progettuali adottate per il BGB Yachts 28M firmate da Enrico Gobbi hanno i tratti inconfondibili dell’Italian style e si caratterizzano per originalità e possibilità di personalizzazione, charme e raffinatezza. Tutti elementi che si ritrovano nel più ampio 35M che si presenta con una cabina VIP aggiuntiva nel lower deck.

Il BGB Yachts 35M combina infatti i generosi e ricercati spazi abitativi, tanto negli interni quanto negli esterni, alle superbe capacità di tenuta in mare: l’eccellente qualità costruttiva si sposa anche in questo caso con un inimitabile stile nel design.

Entrambi i modelli, 28M e 35M, sono disponibili alla vendita e personalizzabili secondo le aspettative dell’armatore che potrà in questo modo far prendere la via del mare ai propri sogni.



IL FUTURO È QUI

BGB Yachts è appena sbarcata nel settore, ma già con tanti progetti in cantiere. A partire dallo studio di un nuovo concept per le imbarcazioni. BGB è pronta per stupire gli armatori con la presentazione in anteprima della nuova linea in arrivo, sotto i riflettori del Cannes Yachting Festival.