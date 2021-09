Rhenus Italia: i servizi Air & Ocean continuano a crescere con il nuovo reparto Project

Da settembre la divisione Air & Ocean di Rhenus Italia si amplia con un nuovo team di esperti dedicato alla gestione dei trasporti oversize via mare e via aerea.

La Divisione Air & Ocean di Rhenus Italia, società leader nella logistica integrata, è in continua espansione. Da settembre presso l’hub di Segrate (Milano) opera il nuovo Team di esperti dedicato ai servizi Project, fornendo soluzioni e consulenza alle aziende manifatturiere che necessitano di spedizioni più complesse e voluminose.

Il reparto è composto da professionisti esperti con una lunga esperienza in aziende del settore ed è guidato da Jacopo Signani. La gestione delle Operations è invece stata affidata a Andrea Gabbi mentre il ruolo di Senior Coordinator è ricoperto da Elisa Brocchieri.

Lo sviluppo di un nuovo ufficio dedicato ai servizi Project è complementare al progetto di Rhenus Italia finalizzato all’espansione commerciale nel Centro-Sud che ha recentemente visto l’implementazione dei servizi Air & Ocean negli hub di Modena e Firenze, snodi fondamentali per i collegamenti nazionali e la distribuzione delle merci da e verso le aree marittime di Adriatico e Tirreno.

“L’apertura del nuovo reparto Project in Italia punta a consolidare lo sviluppo di Rhenus nel nostro Paese”, ha sottolineato il Country Manager Air & Ocean di Rhenus Italia, Emanuele Orso. “Il servizio Project punta ad aumentare i traffici nei settori riguardanti il comparto dell’Energy, come l’oil&gas, l’eolico e l’idroelettrico, oltre al Machinery e l’Industrial project. Siamo certi che la presenza del nostro team di esperti dedicato, in sinergia con il network Rhenus presente a livello globale, contribuirà a portare importanti benefici e risultati a tutto il Gruppo e soddisfazione nei nostri clienti”.