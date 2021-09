29-30/9 Italian Energy Summit. Con Cingolani (Min transiz. Ecologica),Ricci (Conf. energia), Starace (Enel), Descalzi (Eni), Alverà (Snam), Donnarumma (Terna), Battista (Prysmian), Mazzoncini (A2A), Gallo (Italgas), Gola (Acea), Merli (Erg), Monti (Edi)

Mercoledì 29 e giovedì 30 settembre si terrà, in diretta streaming, l’Italian Energy Summit del Sole 24 Ore: i rappresentanti delle principali realtà del settore si confronteranno sul percorso di transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sollecitata dall’Europa.

Interverrà tra gli altri il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

Tra i temi affrontati, giovedì 30 settembre un focus sarà dedicato al tema dell’impatto della transizione energetica sullo sviluppo sostenibile nei trasporti: interverranno Dino Brancale, CEO AVL Italy, Giovanni Brianza, Executive Vice President Strategy, Corporate Development and Innovation Edison, Radek Jelinek, Presidente e Ceo Mercedes – Benz Italia, Francesco Venturini, Amministratore Delegato Enel X, e Mario Zanetti, Direttore Generale Costa Crociere.

ITALIAN ENERGY SUMMIT

Verso un’Italia green: le prossime sfide della transizione energetica

29-30 settembre 2021

MERCOLEDì 29 SETTEMBRE

Ore 9.00-13.30

LA STRATEGIA ENERGETICA AL CENTRO DELLE NOSTRE IMPRESE : IL FUTURO PROSSIMO

GIOVEDì 30 SETTEMBRE

Ore 10.00-12.30

LE NUOVE FRONTIERE DEL MERCATO DELL’ENERGIA: MOBILITA’ SOSTENIBILE, ENERGIA RINNOVABILE ED IDROGENO

CONFERENZA INAUGURALE

29 settembre 2021

9.00 Apertura dei lavori e saluti di benvenuto

Edoardo Garrone Presidente Gruppo 24 ORE

Fabio Tamburini Direttore Il Sole 24 Ore

9.05 La transizione ecologica in Italia: politiche e strategie per lo sviluppo sostenibile

Roberto Cingolani Ministro della Transizione Ecologica

in conversazione con Fabio Tamburini Direttore Il Sole 24 Ore

9.20 “The Big Reset”: Transizione Energetica e trasformazione dei processi aziendali

Francesco Gagliardi Partner KPMG Head of Energy

9.30 Il ruolo chiave delle istituzioni nella rivoluzione verde: pubblico e privato verso un obiettivo comune

Ne discutono:

Stefano Besseghini Presidente ARERA

Giuseppe Ricci Presidente Confindustria Energia

Valeria Termini Ordinario di economia a Roma3, Membro dell’UN High Level Dialogue on Energy 2021-COP 26

10.00 ENERGY TRANSITION STRATEGIES

24 ORE TALKS – IL PUNTO DI VISTA DEI PROTAGONISTI E LE GRANDI INTERVISTE

Francesco Starace CEO ENEL

in conversazione con Laura Serafini Giornalista Il Sole 24 Ore

Claudio Descalzi CEO ENI

in conversazione con Celestina Dominelli Giornalista Il Sole 24 Ore

Marco Alverà CEO Snam

in conversazione con Celestina Dominelli Giornalista Il Sole 24 Ore

Stefano Donnarumma CEO Terna

in conversazione con Celestina Dominelli Giornalista Il Sole 24 Ore

Valerio Battista CEO Prysmian Group

in conversazione con Laura Serafini Giornalista Il Sole 24 Ore

Renato Mazzoncini CEO A2A

in conversazione con Jacopo Giliberto Giornalista Il Sole 24 Ore

Paolo Gallo CEO Italgas

in conversazione con Celestina Dominelli Giornalista Il Sole 24 Ore

Giuseppe Gola CEO Acea

in conversazione con Celestina Dominelli Giornalista Il Sole 24 Ore

Paolo Merli Amministratore Delegato ERG

in conversazione con Jacopo Giliberto Giornalista Il Sole 24 Ore

Gianni Vittorio Armani Amministratore Delegato Iren

in conversazione con Cheo Condina Giornalista Il Sole 24 Ore Radiocor

Fabrizio Di Amato Presidente Maire Tecnimont

in conversazione con Jacopo Giliberto Giornalista Il Sole 24 Ore

Nicola Monti CEO Edison

in conversazione con Cheo Condina Giornalista Il Sole 24 Ore Radiocor

Simone Demarchi Amministratore Delegato Axpo Italia

in conversazione con Sissi Bellomo Giornalista Il Sole 24 Ore

Luca Schieppati Managing Director TAP

in conversazione con Sissi Bellomo Giornalista Il Sole 24 Ore

Frank Meyer CEO E.ON Italia

in conversazione con Sissi Bellomo Giornalista Il Sole 24 Ore

13.30 Chiusura della conferenza inaugurale

LE NUOVE FRONTIERE DEL MERCATO DELL’ENERGIA

Mercati energetici , piani di sviluppo ed investimento

30 settembre 2020

10.00 Apertura dei lavori a cura di:

Sissi Bellomo, Giornalista Il Sole 24 Ore

10.05 TAVOLA ROTONDA

MERCATO DELL’ENERGIA: NUOVI MODELLI DI PRODUZIONE E CONSUMO

Innovazione dei processi produttivi e prodotti

Investimenti in infrastrutture digitali ed energetiche come leva per qualificare la ripresa nelle filiere produttive

Tecnologie per impianti energetici:

Il ruolo dell’efficienza energetica: sostenibilità e risparmio energetico

Internazionalizzazione delle imprese della Green Economy

Cristian Acquistapace, Executive Vice President Business Unit Environment & Efficiency Snam e Managing Director di Renovit

Riccardo Bani CEO Veos Group

Vincenzo Colla Assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione Regione Emilia-Romagna

Pier Lorenzo Dell’Orco Amministratore Delegato Italgas Reti

Pierroberto Folgiero Amministratore Delegato Maire Tecnimont

Andrea Lombardi Presidente Fata, Gruppo Danieli

Modera: Sissi Bellomo, Giornalista Il Sole 24 Ore

11.05 TAVOLA ROTONDA

Formazione e ricerca per la transizione ecologica, una spinta per la ripresa italiana

Federico Delfino, Rettore dell’ Università degli Studi di Genova

Marco Fossa, Professore Ordinario di Fisica Tecnica dell’ Università degli Studi di Genova

Alessandro Gaglione, Direttore Produzione Tirreno Power

Modera: Cheo Condina, Giornalista Il Sole 24 Ore Radiocor

11.35 TAVOLA ROTONDA

IMPATTI DELLA RIVOLUZIONE GREEN SUL SISTEMA DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI

Idrogeno, mobilità elettrica e sviluppo sostenibile nei trasporti

Dino Brancale CEO AVL Italy

Giovanni Brianza Executive Vice President Strategy, Corporate Development and Innovation Edison

Radek Jelinek Presidente e Ceo Mercedes – Benz Italia

Francesco Venturini Amministratore Delegato Enel X

Mario Zanetti Direttore Generale Costa Crociere

Modera: Laura Serafini, Giornalista Il Sole 24 Ore

12.25 Conclusioni a cura di:

Clara Poletti Commissario dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), Presidente del Board dei Regolatori dell’Agenzia europea per la Cooperazione dei Regolatori dell’energia (ACER)

12.40 Chiusura dei lavori

