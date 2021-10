SNIM – L’ASS. REGIONALE LEO ALLA PRESENTAZIONE DEL CORSO BIENNALE PER TECNICO SUPERIORE DEL TRASPORTO NAVALE

Avrà luogo domani, giovedì 14 ottobre, alle ore 10.00, nella sala conferenze del Salone Nautico di Puglia, la presentazione del corso per tecnico superiore del trasporto navale promosso da ITS Logistica Puglia, in collaborazione con Fincantieri.

Saranno presenti l’Assessore regionale alla Formazione Sebastiano Leo, il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il Presidente di Isotta Fraschini Motori Sergio Razeto, il Presidente dell’ITS Logistica Puglia Silvio Busico, Nicolò Berghinz dell’ALIS (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile) e il Presidente del Salone Nautico di Puglia Giuseppe Meo.

Il corso biennale è a titolo gratuito e consente di acquisire un’alta specializzazione nel settore, con tirocini in Italia ed all’estero e con la presenza in aula di manager d’impresa.