Bercella ed EikonTech insieme per le strutture in composito del futuro

Siglato l’accordo tra le due aziende per il lancio di una soluzione end-to-end, unica sul mercato italiano, per la progettazione, produzione e qualifica di Radome, Riflettori, componenti speciali per le Telecomunicazioni e strutture in composito

Varano de’ Melegari (Parma) – Bercella Srl, con 25 anni di esperienza nel settore della fabbricazione di componenti in materiale composito, ed EikonTech Srl, società del Gruppo Angel specializzata in soluzioni ingegneristiche di alto livello nei settori della scienza computazionale, dell’intelligenza artificiale, dell’elettromagnetismo applicato e delle comunicazioni radio, hanno siglato un accordo strategico per lo sviluppo di una soluzione integrata, unica in Italia, che unisce la progettazione Strutturale ed Elettromagnetica alla produzione di componenti in composito per i settori Aerospaziale, Navale, Difesa e Civile.

In particolare, l’unione delle competenze di Bercella ed EikonTech consentirà la creazione di offerte altamente integrate, portando sul mercato un servizio completo per la progettazione, la qualifica e la fabbricazione di dispositivi quali antenne a riflettore, radome (strutture usate per proteggere le antenne), altri apparati di comunicazione terrestre e satellitare e strutture in composito ad alte prestazioni meccaniche ed elettromagnetiche. L’obiettivo comune è di promuovere un processo di innovazione continua attraverso l’interazione fra le varie discipline lungo tutto il flusso di sviluppo prodotto.

In questo settore altamente tecnologico, l’integrazione delle conoscenze di progettazione con quelle di produzione consentirà inoltre, l’ottimizzazione dei tempi di sviluppo e la garanzia di una maggiore efficienza, anche per quanto riguarda i costi. La partnership tra Bercella ed EikonTech si inserisce in un contesto industriale molto qualificante per l’economia italiana, coinvolgendo settori chiave e in costante evoluzione, quali la difesa del territorio, lo spazio, i trasporti marittimi e terrestri e la sicurezza nella trasmissione dei dati.

Questo il commento congiunto delle Parti: “Siamo convinti che il mercato delle Telecomunicazioni, in cui siamo presenti da più di 20 anni con la fornitura di Radome e Riflettori in composito, offra prospettive molto interessanti soprattutto per i segmenti Aerospace e Difesa. Questa partnership ci permette di offrire ai nostri clienti uno one-stop-shop in grado di ridurre tempi e costi, aumentando al tempo stesso il livello tecnologico dei servizi e dei prodotti offerti.”