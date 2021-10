CLIA nomina Marie-Caroline Laurent nuovo Direttore Generale per l’Europa

Il nuovo direttore porterà all’associazione una vasta esperienza nelle politiche dei trasporti europei

Bruxelles– Cruise Lines International Association (CLIA), la principale associazione di categoria del settore crocieristico al mondo, ha annunciato la nomina, dal 15 novembre 2021, di Marie-Caroline Laurent come Direttore Generale di CLIA Europa.

Marie-Caroline Laurent è un’esperta in materia di politiche dei trasporti. Per quasi un decennio ha ricoperto ruoli dirigenziali presso l’International Air Transport Association (IATA), tra cui anche una carica di Vicedirettore per gli Affari Europei. In precedenza, ha lavorato nell’ambito dello sviluppo policy per conto dell’Association of European Airline e come Consigliere Parlamentare presso il Parlamento Europeo e Responsabile Senior delle Politiche presso la Camera di Commercio Americana per l’Unione Europea.

Kelly Craighead, Presidente e CEO di CLIA, ha dichiarato: “Desidero ringraziare Ukko Metsola per la grande leadership mostrata durante un periodo di transizione così critico per l’Europa, che ha visto il settore croceristico riprendere le operatività passo dopo passo. Sono pertanto lieta di dare il benvenuto a Marie-Caroline Laurent, che sono sicura saprà attingere dalla sua esperienza nelle politiche dei trasporti europei per dare risalto al contributo del settore croceristico al turismo sostenibile e mostrarne il suo valore a tutto il settore marittimo. Inoltre, Marie-Caroline Laurent svolgerà un ruolo chiave per proseguire l’impegno di CLIA nell’ambito delle politiche europee presso Bruxelles”.

Marie-Caroline Laurent, Direttore Generale per l’Europa di CLIA, ha affermato: “Da sempre seguo con grande interesse l’impatto positivo per le imprese e per l’economia dei Paesi europei generato dal settore dei trasporti e dal turismo. Quella dei trasporti è, infatti, una delle industrie più innovative al mondo e, in questo contesto, la costruzione delle navi da crociera è al centro dell’economia europea. Le compagnie di crociera sono in prima linea in termini di innovazione marittima e sostenibilità e sono nella posizione di poter supportare l’Unione Europea nel suo ruolo guida per una crescita più green. Sono pertanto entusiasta di lavorare al fianco delle compagnie di crociera, dei nostri partner di settore e delle autorità politiche per offrire il nostro contributo a sostegno di una leadership europea che possa dar vita a un settore dei trasporti e turistico davvero sostenibile in Europa”.

Ukko Metsola ricoprirà l’incarico di Consigliere del nuovo Direttore Generale fino alla fine dell’anno per supportare la fase di passaggio, prima di far ritorno in Royal Caribbean Group, come già pianificato.

Per ulteriori informazioni è disponibile il sito: http://www.cruising.org/.