Armatori e sindacati dei marittimi: creare una rete di strutture di quarantena per scongiurare la crisi del cambio degli equipaggi

Gli armatori, i sindacati dei marittimi e le organizzazioni armatoriali stanno creando una propria rete internazionale di strutture di quarantena per garantire che i marittimi possano imbarcarsi sulle navi, o sbarcare, in sicurezza, nonostante i cambiamenti imprevedibili delle politiche adottate dai Governi per il transito ai confini nazionali.

L’iniziativa è stata presa nel momento in cui la variante Omicron spinge i governi a chiudere i propri confini ai marittimi che devono partire e imbarcarsi sulle navi.

Il programma Crew Enhanced Quarantine International (#CrewEQUIP) è una partnership tra l’International Maritime Employers’ Council (IMEC); l’International Chamber of Shipping (ICS); e la Federazione internazionale dei lavoratori dei trasporti (ITF). Tutte insieme queste organizzazioni rappresentano oltre l’80% della flotta mercantile globale e quasi un milione di marittimi internazionali affiliati a quasi 200 sindacati.

#CrewEQUIP creerà un elenco di hotel affidabili disponibili per le quarantene dell’equipaggio che vengono esaminati in modo indipendente. Il programma è progettato per superare i frequenti cambiamenti nelle politiche governative sulle frontiere che interessano equipaggi internazionali disponendo degli standard più elevati e dei migliori protocolli del settore, garantendo che il programma continui a portare l’equipaggio in sicurezza sulle navi anche se i governi aumentano i loro requisiti di quarantena.

Le organizzazioni hanno affermato che il programma è urgentemente necessario per evitare che l’industria navale ritorni agli estremi peggiori della crisi del cambio di equipaggio, che ha visto 400.000 marittimi intrappolati a lavorare a bordo delle navi oltre i loro contratti iniziali alla fine del 2020, con un numero equivalente incapace di unirsi alle navi e guadagnare reddito.

Sebbene sia ancora urgentemente necessario un sistema globale e permanente con vaccino digitale e riconoscimento dei test, i gruppi hanno affermato che nel frattempo sarebbe importante poter disporre di #CrewEQUIP per supportare maggiori livelli di cambio dell’equipaggio.

I gruppi hanno accolto l’annuncio di questa settimana di un nuovo gruppo d’azione congiunto OMS-ILO-industria per promuovere i “cartellini gialli” digitali per i marittimi e altri lavoratori che devono attraversare le frontiere per il loro lavoro.

Nell’ambito dello schema #CrewEQUIP, le compagnie di navigazione e i loro rappresentanti come agenti di equipaggio e gestori di navi possono sponsorizzare strutture di quarantena pre-imbarco per i marittimi da considerare per il riconoscimento. Le strutture devono soddisfare i rigorosi standard di #CrewEQUIP per l’igiene, l’integrità dei test e la sicurezza dei dati.

Una struttura deve anche superare le ispezioni del Lloyd’s Register, il revisore esterno riconosciuto del programma, per diventare e rimanere fornitori di #CrewEQUIP riconosciuti.

Da giovedì 16 dicembre, gli armatori, le compagnie di navigazione e i loro rappresentanti potranno accedere al portale di prenotazione online per nominare le strutture di quarantena pre-imbarco presso crewequip.org.

Guy Platten , Segretario Generale, International Chamber of Shipping, ha dichiarato: “ICS è lieta di lavorare in collaborazione con IMEC e ITF su questo programma essenziale”. #CrewEquip renderà il processo di quarantena più agevole sia per i marittimi che per gli armatori e garantirà il rispetto di standard elevati”.

“Tuttavia, i leader mondiali devono fornire urgentemente una soluzione a lungo termine per garantire che i marittimi non siano più indebitamente influenzati dalle mutevoli restrizioni ai viaggi e alla quarantena. Il ripristino delle dure regole di viaggio da parte dei governi come risposta istintiva alla variante Omicron è fonte di grande preoccupazione. I leader mondiali devono intraprendere un’azione coordinata per esentare i lavoratori dei trasporti dalle restrizioni di viaggio e dare loro la priorità per le vaccinazioni e i richiami. Non vogliamo vedere un ritorno al culmine della crisi del cambio equipaggio”.

Il Cap. Belal Ahmed, presidente dell’International Maritime Employers Council (IMEC), , ha dichiarato: “IMEC è molto lieta di collaborare con l’ICS e l’ITF per creare questo programma di quarantena di alta qualità tanto necessario”.

“I marittimi sono stati, e continuano ad essere, gravemente sconvolti dalla pandemia di Covid-19. Mentre il mondo è stato ripetutamente bloccato, i marittimi hanno lavorato instancabilmente per mantenere il commercio internazionale in continuo movimento e, in definitiva, per garantire che la popolazione mondiale sia mantenuta nutrita e calda. Eppure, nonostante l’importante lavoro svolto dai marittimi, molti governi hanno reso tutt’altro che facile il movimento di questi lavoratori chiave dentro e fuori le navi».

“Questo nuovo programma di strutture di quarantena darà all’industria più fiducia nel supportare il movimento di un maggior numero di marittimi in modo più regolare in tutto il mondo, con la certezza che esiste un rischio notevolmente inferiore che il Covid-19 venga introdotto su una nave se un marittimo si è unito tramite un Struttura approvata da CrewEquip, dove prevarranno gli standard più elevati.”

David Heindel, presidente della sezione dei marittimi dell’ITF, ha accolto con favore la partnership #CrewEQUIP dicendo: “Un cambio di equipaggio di successo ha bisogno di tutto per allinearsi negli Stati di approdo, nei paesi di transito e nelle giuste strutture disponibili nel paese di origine dei marittimi coinvolti. Attualmente, anche modifiche apparentemente minori alle politiche governative in materia di frontiere, salute o quarantena possono portare a un arresto pianificato del cambio di equipaggio, spesso lasciando un marittimo senza altra scelta che continuare a lavorare a bordo oltre i loro contratti iniziali. Troppi marittimi salteranno il Natale e altri eventi importanti nelle prossime settimane”.

EN

Shipping industry, unions launch fresh quarantine programme to combat Omicron crew crunch

London. Shipowners, seafarers’ unions and maritime employer groups are establishing their own approved international network of quarantine facilities to ensure seafarers can safely join ships, despite unpredictable changes to government border policies.

The move comes as the Omicron variant spurs governments to close their borders to seafarers needing to leave and join ships.

The Crew Enhanced Quarantine International Programme (#CrewEQUIP) is a partnership between the International Maritime Employers’ Council (IMEC); the International Chamber of Shipping (ICS); and the International Transport Workers’ Federation (ITF). Collectively, the organisations represent more than 80 percent of the global merchant fleet and nearly-one million international seafarers through almost 200 affiliated unions.

#CrewEQUIP will create a list of trusted hotels available for crew quarantines that are independently reviewed. The programme is designed to overcome frequent changes in government border policies affecting international crew by having the highest standards and industry-best protocols in place, ensuring the scheme will continue to safely get crew to vessels even if governments increase their quarantine requirements.

The groups said the programme is urgently needed to avoid the shipping industry returning to the worst extremes of the crew change crisis, which saw 400,000 seafarers trapped working aboard vessels beyond their initial contracts in late 2020, with an equivalent number unable to join vessels and earn income.

While a global, permanent system with digital vaccine and testing recognition is still urgently needed, the groups said #CrewEQUIP would be important to have in place in the meantime to support greater levels of crew change. The groups welcomed the announcement this week of a new joint WHO-ILO-industry action group to advance digital ‘yellow cards’ for seafarers and other workers who need to cross borders for their jobs.

Under the #CrewEQUIP scheme, shipping companies and their representatives such as crewing agents and vessel managers are able to sponsor pre-embarkation quarantine facilities for seafarers to be considered for recognition. Facilities must meet #CrewEQUIP’s stringent standards for hygiene, testing integrity and data security.

A facility must also pass inspections by Lloyd’s Register, the programme’s recognised external auditor, to become and remain recognised #CrewEQUIP providers.

From Thursday 16 December, shipowners, shipping companies and their representatives will be able to access the online booking portal to nominate pre-embarkation quarantine facilities at crewequip.org.

Guy Platten, Secretary General, International Chamber of Shipping, said: “ICS is delighted to work in partnership with IMEC and ITF on this essential programme.” #CrewEquip will make the quarantine process smoother for both seafarers and shipowners and ensure high standards are upheld.”

“However, world leaders need to urgently provide a long-term solution to ensure that seafarers are no longer unduly impacted by ever-changing travel and quarantine restrictions. The reinstatement of harsh travel rules by governments as a knee-jerk response to the Omicron variant is of great concern. Coordinated action must be taken by world leaders to exempt transport workers from travel restrictions and prioritise them for vaccinations and boosters. We do not want to see a return to the peak of the crew change crisis.”

Chairman of International Maritime Employers Council (IMEC), Captain Belal Ahmed, said: “IMEC is very pleased to partner with the ICS and ITF to create this much-needed, high quality quarantine facility programme.”

“Seafarers have been, and continue to be, severely disrupted by the Covid-19 pandemic. Whilst the world has repeatedly gone into lockdown, seafarers have worked tirelessly to keep international trade continuously moving and ultimately to ensure that the world’s population are kept nourished and warm. Yet, despite the important work seafarers undertake, many governments have made the movement of these key workers on and off ships far from easy.”

“This new quarantine facility programme will give industry more confidence to support the movement of more seafarers more regularly around the world safe in the knowledge that there is a considerably less risk of Covid-19 being introduced to a vessel if a seafarer has joined via a CrewEquip-approved facility, where the highest standards will prevail.”

Chair of the ITF Seafarers’ Section, David Heindel, welcomed the #CrewEQUIP partnership by saying, “A successful crew change needs everything to line up across the port States, transit countries, and the right facilities available in place in the home country of seafarers involved. Currently, even seemingly minor alterations to a government’s border, health or quarantine policies can bring a planned crew change to a halt – often leaving a seafarer with no option but to continue working onboard beyond their initial contracts. Too many seafarers will miss Christmas and other important events in the coming weeks.”

“Thorough programs like CrewEQUIP, unions and industry are providing a robust system that reduces at least one of the factors that risk successful crew changes. It’s an important initiative and we encourage all responsible shipowners and employers to get behind.”