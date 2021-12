Raben SITTAM: al via l’iniziativa a sostegno del Banco Alimentare per fornire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno

Un aiuto concreto a chi ne ha più di bisogno: così i dipendenti di Raben SITTAM, filiale italiana di Raben Group, con sede a Cornaredo, hanno unito le forze per supportare Banco Alimentare attraverso l’organizzazione di una colletta alimentare interna. Ad oggi, sono stati raccolti oltre 300 kg di cibo, dalla pasta e dal riso sino ai prodotti per l’infanzia, passando da latte, biscotti, olio, tonno e legumi vari.

Un’azienda che ha fatto della responsabilità sociale d’impresa una parte integrante del proprio DNA e che approccia il concetto di CSR in modo globale, integrando attività socialmente responsabili con la strategia aziendale. Quest’anno in Raben Sittam la magia del Natale passa anche attraverso alcune significative iniziative aziendali a favore dei più bisognosi e che hanno visto i collaboratori del noto leader europeo nel settore dei trasporti e della logistica attivamente impegnati nel sostenere le attività di Banco Alimentare, l’associazione italiana che, attraverso il recupero e la distribuzione del cibo, si adopera per il sostegno fisico e l’inclusione sociale delle persone più povere, oltre che per ridurre gli sprechi alimentari.

“Siamo molto felici di poter contribuire in modo concreto al sostegno delle attività del Banco Alimentare. Vorrei ringraziare tutti i nostri collaboratori perché è grazie alla loro generosità che abbiamo potuto conseguire questo importante risultato.” ha dichiarato Wojciech Brzuska, CEO di Raben SITTAM “Ci auguriamo che questa sia la prima di una lunga serie di collaborazioni con il Banco Alimentare che ogni giorno è impegnato ad aiutare chi ha più bisogno.”

“Siamo sempre felici di vedere quanto le persone partecipino a gesti di solidarietà quando gliene viene data la possibilità. Vorrei ringraziare l’intera Raben Group, e in particolare tutti i collaboratori di Raben SITTAM, che hanno deciso di aderire a questa iniziativa.” Dichiara Giovanni Bruno Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus. “L’impegno e la sensibilità dimostrati sono per noi sempre aiuto e sprone. Ci auguriamo quindi di poter collaborare ancora negli anni a venire a favore dei più indigenti in Italia.”