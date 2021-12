Lloyd’s Register e InterManager piena collaborazione per identificare fattori di rischio incidenti sulle scialuppe di salvataggio

In collaborazione con InterManager, l’Istituto internazionale di Classificazione Navale, Lloyd’s Register (LR), settore della gestione delle navi, ha utilizzato la sua tecnologia di apprendimento automatico ‘Safety Scanner’ per identificare nuove valutazioni inedite sugli incidenti che si sono verificati sulle scialuppe di salvataggio. Sono i risultati della tecnologia di apprendimento automatico di LR, la Safety Scanner, utili per contribuire a migliorare la sicurezza delle scialuppe di salvataggio in mare.

La sicurezza delle scialuppe di salvataggio è da sempre l’obiettivo fondamentale dell’InterManager e, preoccupata per i decessi causati dagli incidenti delle scialuppe di salvataggio, ha iniziato a raccogliere statistiche già diversi anni fa, al fine di identificare i principali fattori di rischio. Avendo raccolto dati che risalgono al 1980, InterManager dispone ora del più grande database dell’industria marittima sugli incidenti delle scialuppe di salvataggio.

La nuova tecnologia Safety Scanner di LR è una soluzione d’intelligenza artificiale, progettata per leggere grandi quantità di dati e identificare temi, argomenti e frasi comuni che presentano una somiglianza; detta tecnologia ha esaminato i dati grezzi e aggregati dal database degli incidenti delle scialuppe di salvataggio di InterManager.

Dall’analisi dei dati, gli esperti di Lloyd’s Register hanno identificato nuove valutazioni sulle principali cause, pericoli e tendenze che circondano gli incidenti delle scialuppe di salvataggio.

I risultati principali includono:

-Gli esseri umani non sono stati la causa principale degli incidenti delle scialuppe di salvataggio;

-Il 23,8% degli incidenti è dovuto a problematiche concernenti le apparecchiature connesse alle scialuppe;

-I problemi più comuni del meccanismo includevano: meccanismo di rilascio, gruetta e cavo/fune;

-1 incidente su 5 ha coinvolto la barca/l’equipaggio che cade in acqua;

-1 incidente su 13 si è verificato quando la scialuppa di salvataggio era in posizione retratta.

I risultati di LR Safety Scanner saranno utilizzati da InterManager durante le discussioni con le Autorità di Controllo dell’industria marittima e l’industria marittima in generale, poiché l’associazione lavora con loro, per aiutare a ridurre i rischi e prevenire incidenti mortali.

Elena Prekopova, Direttore dell’Innovazione Digitale di LR, ha dichiarato: “Utilizzando la tecnologia di apprendimento automatico, i nostri clienti possono trasformare il modo in cui affrontano le decisioni in materia di salute, sicurezza e ambiente (HSE) e ottenere un quadro più chiaro di dove concentrare i loro sforzi HSE. In questo caso, Safety Scanner di LR ha aiutato InterManager ad analizzare anni di dati legacy, non solo fornendo un modo efficiente di rivedere i dati ma, soprattutto, identificando preziose informazioni sulla sicurezza sulle cause e sui temi principali degli incidenti delle scialuppe di salvataggio. Speriamo che i nostri risultati consentano all’industria in generale di pensare in modo diverso quando si tratta di sicurezza delle scialuppe di salvataggio, in modo da poter contribuire a ridurre il numero di incidenti con scialuppe di salvataggio che si verificano e, in definitiva, salvare vite umane in mare”.

Il Capitano Kuba Szymanski, Segretario Generale di InterManager, ha commentato: “Siamo lieti di collaborare con Lloyd’s Register per esaminare adeguatamente il nostro database sugli incidenti delle scialuppe di salvataggio e non vediamo l’ora di discutere questi risultati con i nostri colleghi del settore. Il nostro obiettivo è trovare le cause profonde degli incidenti per proporne l’eliminazione. Per troppo tempo la nostra industria si è concentrata sulla colpa ed è ora di cambiare il nostro approccio e andare alle vere cause alla radice per fermare una volta per tutte gli incidenti delle scialuppe di salvataggio”.

InterManager è stata inizialmente fondata con il nome ISMA (International Ship Managers’ Association) nel 1991, con i primi passi nella creazione di quella che oggi è conosciuta come InterManager a partire dal 1988, quando cinque importanti società di gestione navale – Barber International, Columbia Shipmanagement, Denholm Ship Management, Hanseatic Shipping Company e Wescol International Marine – si sono incontrati per discutere la possibilità di migliorare gli standard nel settore della gestione delle navi e nell’industria navale in generale.

Per InterManager è importante migliorare gli standard e ottenere un’industria marittima/navale più sicura, più rispettosa dell’ambiente, affidabile e controllabile.

Il codice ISMA ha generato un continuo sviluppo di qualità con le società di classificazione che hanno introdotto i propri codici; gli armatori hanno adattato i codici progettati per l’industria di produzione; l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha adottato il codice ISMA per l’attuazione obbligatoria da parte degli Stati di bandiera ai sensi del capitolo IX del la Convenzione SOLAS.

Abele Carruezzo