Le navi cisterna di GNL dirottano dalla Cina all’Europa

Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev è stato costretto ad accettare le dimissioni del governo in seguito alle proteste scoppiate per l’aumento del prezzo del carburante nel paese.

Intanto, in Italia si è raggiunto un nuovo record del prezzo del gas; si pagherà in più nei primi tre mesi e una famiglia media nel primo trimestre 2022 pagherà 370 euro in più rispetto ai primi tre mesi del 2021.

In questo momento favorevole per il commercio internazionale dei prodotti energetici – aumento dei prezzi del gas – compagnie di navigazione stanno spostando carichi dalla Cina verso l’Europa.

Tredici vettori di gas naturale liquefatto stanno muovendo forniture di gas principalmente dagli Stati Uniti e dall’Africa occidentale verso l’Europa invece che verso l’Asia. Questo è quanto si afferma nelle analisi di Kpler e Bloomberg.

Secondo le stime di Bloomberg, alcuni traders stanno rimandando una nave indietro attraverso il Canale di Panama, pagando per la seconda volta, quasi 400.000 dollari, per l’attraversamento del canale.

Molte compagnie di navigazione hanno preferito inviare le loro navi dall’altra parte del mondo – in costose deviazioni di rotta – in quanto la crisi energetica in Europa sta rendendo il gas più costoso nel vecchio continente rispetto all’Asia.

Con la limitata capacità del gasdotto del New England, Boston sta utilizzando le importazioni di GNL per colmare le lacune della domanda, rendendolo uno dei mercati più costosi degli Stati Uniti. Sebbene i prezzi attuali non siano così attraenti come in Europa, dove una crisi energetica sta attirando decine di petroliere statunitensi, ciò potrebbe cambiare rapidamente alla fine di questo mese, quando si prevede che le temperature stagionali scendano per il forte freddo. I prezzi dell’energia elettrica nella regione stanno già aumentando a causa del freddo attuale, registrando – martedì scorso- un trend quattro volte maggiore rispetto al giorno precedente.

Infatti, martedì scorso, i prezzi del gas di riferimento del Giappone e della Corea sono stati scambiati a $ 29,356 per milione di unità termiche britanniche, secondo S&P Global Platts, quasi alla parità con i futures TTF olandesi.

Poiché più carichi si stanno riversando in Europa per cercare di alleviare la crisi, molti arbitraggi per altre destinazioni sono in chiusura e quindi possono compromettere le richieste rifornimento di gas per febbraio.

Tuttavia, i prezzi asiatici potrebbero anche essere appesantiti dalla domanda più debole dalla Cina, anche se il clima più freddo colpisce il nord-est asiatico.

I carichi si stanno allontanando dalla Cina poiché l’attività industriale è diminuita prima delle vacanze del Capodanno Lunare e le regole sull’inquinamento entreranno in vigore prima delle Olimpiadi invernali (4-20 febbraio 2022.)

Il GNL, originariamente doveva essere consegnato a Tianjin, nel nord della Cina a gennaio, viene deviato verso altri porti in Asia e in Europa poiché la domanda rallenta più del previsto, affermano le analisi di Kpler.

Abele Carruezzo