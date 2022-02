IMO HTW 8th Session: Sub-Committee on Human Element, Training and Watchkeeping

Londra. Ieri (dal 7 all’11 febbraio 2022) ha avuto inizio l’ottava sessione di lavoro – remote meeting – del Sub-Comitato dell’IMO sull’elemento umano, impegnato nello shipping, la formazione e la vigilanza e sicurezza su lavoro.

In questi due anni, i marittimi, tutti con le loro navi, hanno dovuto affrontare sacrifici e sfide straordinari, con l’impegno di continuare a consegnare rifornimenti e beni vitali in tutto il mondo in condizioni di pandemia.

Ancora oggi, il cambio dell’equipaggio, il rimpatrio, in alcuni casi anche dei marittimi deceduti, l’accesso alle vaccinazioni e il riconoscimento dello stato di vaccinazione, e l’accesso alle cure mediche continuano a essere sfide che necessitano di essere affrontate con urgenza.

Il Segretario generale dell’IMO, Kitack Lim, all’apertura dell’ottava sessione del Sottocomitato HTW 8, ha posto l’accento su due elementi di lavoro che lo stesso Sottocomitato dovrebbe completare in questa sessione.

Il primo è finalizzato alla revisione globale della Convenzione STCW-F del 1995, che integrerà gli sforzi in corso per rendere finalmente realtà l’entrata in vigore dell’accordo di Città del Capo del 2012. Lo strumento rivisto include un nuovo codice, che rispecchia l’attuale struttura della Convenzione STCW del 1978. La revisione allineerà gli standard della Convenzione con lo stato attuale del settore della pesca, contribuendo così ad affrontare le sfide significative di questo settore vitale.

Il secondo elemento riguarda lo sviluppo delle disposizioni per l’uso dei certificati elettronici dei marittimi. Questo lavoro è in linea con lo sforzo dell’IMO di integrare tecnologie nuove e all’avanguardia nel suo quadro normativo e comprende progetti di modifica alla Convenzione e al Codice STCW, e una nuova serie di linee guida sull’uso dei certificati elettronici della gente di mare.

Altre questioni importanti sono da valutare: la convalida di corsi modello (standard), le misure per garantire la qualità della formazione a bordo, le misure per facilitare il servizio di navigazione obbligatorio e lo sviluppo di disposizioni di formazione riguardante la Convenzione sulla gestione delle acque di zavorra.

Infine, Kitack Lim ha annunciato il tema marittimo mondiale di quest’anno: “Nuove tecnologie per il trasporto marittimo più ecologico”, ed ha rilevato l’impegno dell’IMO a sostenere una transizione verde del settore marittimo verso un futuro sostenibile.

“Il tema offre un’opportunità per l’intera Organizzazione – ha concluso Lim – di concentrarsi sull’importanza delle nuove tecnologie per ricostruire meglio e più verde in un mondo post-pandemia e questo tiene importanti considerazioni per l’elemento umano”.

Abele Carruezzo