LA DIVISIONE CROCIERE DEL GRUPPO MSC È LA PRIMA GRANDE COMPAGNIA CROCIERISTICA GLOBALE AD ADERIRE AL GREEN MARINE EUROPE

-MSC Crociere ed Explora Journeys si impegnano a misurare annualmente le performance ambientali, presentando i risultati a un ente di verifica esterno accreditato e pubblicandoli successivamente

-Tutte le navi della Divisione saranno valutate attraverso otto indicatori chiave di performance: specie acquatiche invasive, emissioni atmosferiche inquinanti (ossido di zolfo e particolato), emissioni atmosferiche inquinanti (ossido di azoto), emissioni di gas serra, scarichi oleosi, gestione dei rifiuti, rumore subacqueo e riciclaggio responsabile

Ginevra– La Divisione Crociere del Gruppo MSC ha annunciato oggi il suo impegno per aderire al Green Marine Europe, diventando così la prima grande compagnia crocieristica globale a sottoporsi al programma volontario di certificazione ambientale per l’industria marittima. Dopo il successo del programma di certificazione ambientale nordamericano di Green Marine, l’iniziativa europea è stata lanciata nel 2020 per creare un meccanismo che supporti gli armatori nella dimostrazione del loro impegno ambientale su scala europea. In questo modo la Divisione Crociere del Gruppo MSC riuscirà a raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050.

I due marchi della divisione, MSC Crociere ed Explora Journeys, si impegnano così a misurare annualmente le loro prestazioni ambientali secondo le linee guida del programma, monitorando i progressi in base a otto indicatori chiave di performance: specie acquatiche invasive, emissioni atmosferiche inquinanti (ossido di zolfo e particolato), emissioni atmosferiche inquinanti (ossido di azoto), emissioni di gas serra, scarichi oleosi, gestione dei rifiuti, rumore subacqueo e riciclaggio responsabile.

Negli ultimi anni, MSC ha fatto notevoli progressi in tutte le proprie attività di crociera grazie all’impiego di tecnologie, combustibili e soluzioni ambientali all’avanguardia, che comprendono sistemi avanzati di controllo delle emissioni, sistemi di trattamento delle acque di zavorra e sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue, per citarne alcuni. Le prime due navi di Explora Journeys, attualmente in costruzione, presenteranno queste e altre soluzioni ambientali.

I due marchi si sono poi impegnati a presentare i risultati annuali delle loro prestazioni ambientali a un ente di verifica esterno accreditato e a pubblicarli.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises, ha dichiarato: “Anche se abbiamo affrontato numerose sfide negli ultimi due anni, non abbiamo mai perso di vista le nostre responsabilità nel lungo periodo. In linea con i nostri obiettivi sul fronte della sostenibilità e con il nostro impegno a raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050, il Green Marine Europe ci aiuterà a dimostrare i nostri progressi e a condividerli con i nostri ospiti, le comunità che serviamo e tutte le altre parti interessate. Tutto questo, mentre continuiamo il nostro lavoro su diversi progetti che studiano lo sviluppo di carburanti verdi e soluzioni tecnologiche che non vediamo l’ora di portare a termine”.

Green Marine Europe è il risultato di una partnership tra il programma di certificazione ambientale nordamericano Green Marine, operativo da dieci anni, e la Fondazione Surfrider, ONG leader nella protezione degli oceani e dei mari nell’Unione Europea. La collaborazione è stata stabilita nel 2019 e il programma è stato lanciato nella primavera del 2020.

Minas Myrtidis, Vice President Environmental Operations & Compliance di MSC Cruises ha dichiarato: ”La certificazione al Green Marine Europe di tutta la nostra flotta dimostra ancora una volta il nostro impegno per la sostenibilità e riflette anche la volontà di migliorare continuamente le nostre prestazioni in campo ambientale”.

L’impegno della Divisione Crociere di MSC verso le zero emissioni

Come gruppo a conduzione familiare con tre secoli di storia marittima, la Divisione Crociere del Gruppo MSC è impegnata a proteggere il nostro pianeta e gli ecosistemi oceanici per le generazioni future. Nel 2021 abbiamo fatto un importante passo avanti e rafforzato la nostra leadership del settore in questo campo, impegnandoci a raggiungere entro il 2050 le zero emissioni nette di gas serra per le operazioni in mare. Si tratta di un obiettivo ambizioso, poiché i combustibili e le tecnologie che permetteranno questo cambiamento ancora non esistono su larga scala o non hanno raggiunto il livello di sviluppo necessario per la loro diffusione commerciale. Questo è il motivo per cui ci siamo impegnati su diversi progetti per studiare e accelerare la nascita di nuovi combustibili e tecnologie che possano portarci più vicini a questo traguardo. Alcuni esempi:

-Navi alimentate a idrogeno: nel 2021 abbiamo avviato una partnership con i cantieri italiani Fincantieri e la società di infrastrutture energetiche Snam per valutare congiuntamente le condizioni per la progettazione e la costruzione di quella che potrebbe diventare la prima grande nave da crociera al mondo ibrida alimentata a idrogeno/GNL, consentendo di effettuare operazioni a zero emissioni di gas serra in determinate aree. Tra queste rientrano la sistemazione degli spazi della nave per ospitare le tecnologie a idrogeno e le celle a combustibile necessarie, l’identificazione dei parametri tecnici dei sistemi di bordo, il calcolo del potenziale risparmio di emissioni di gas serra e l’analisi tecnica ed economica della fornitura di idrogeno e delle infrastrutture a terra.

-Celle a combustibile su navi alimentate a GNL: le celle a combustibile offrono un grande potenziale per ottenere riduzioni di emissioni significative. MSC Crociere ha attualmente commissionato tre navi che funzioneranno con GNL, un combustibile di transizione che offre fino al 21% in meno di emissioni di gas serra, e sta studiando l’integrazione delle celle a combustibile per ottenere ulteriori riduzioni. All’interno di questo programma rientra il Blue Horizon, un innovativo progetto di R&S che si concentra sull’applicazione di una tecnologia SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) a bordo delle navi da crociera alimentate a GNL.

-Retrofitting della tecnologia delle celle a combustibile: ci siamo uniti a un consorzio con GE Power Conversion, Lloyd’s Register e Ceres Power Holdings per esplorare come affrontare le barriere poste dall’adozione delle celle a combustibile sulle grandi navi. Il progetto esaminerà come le SOFC possano essere integrate nella funzionalità operativa di una nave, compresa l’architettura e il layout di alimentazione e propulsione esistenti, consentendo di quantificare l’impatto dell’uso della tecnologia SOFC in termini di riduzione complessiva delle emissioni. Il progetto è stato finanziato nell’ambito della Clean Maritime Demonstration Competition del Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito.

-Tecnologie a basse emissioni di carbonio e design delle navi: la Divisione Crociere del gruppo MSC sta anche collaborando con i leader del settore e il mondo accademico in un progetto di ricerca che promuove il trasporto marittimo a basse emissioni di carbonio combinando tecnologie energetiche progressive e un design innovativo della nave. Guidato dall’Università di Vaasa, il CHEK Consortium – sigla di deCarbonising sHipping by enabling Key Technology che persegue la riduzione delle emissioni attraverso progetti di concept design delle navi – coinvolge la World Maritime University, Wärtsilä, Cargill e Lloyds Register, tra gli altri.

Maggiori dettagli sulle tecnologie ambientali a bordo delle nostre navi di nuova costruzione

Emissioni: sistemi ibridi di pulizia dei gas di scarico che raggiungono una riduzione del 98% delle emissioni di ossido di zolfo (SOx). Molte delle nostre navi sono anche dotate di sistemi all’avanguardia di riduzione catalitica selettiva (SCR) che riducono le emissioni di ossido di azoto (NOx) del 90%.



Le navi sono predisposte per connettersi alle reti elettriche di terra locali mentre sono ferme nei porti, laddove queste infrastrutture saranno disponibili. In questo modo sarà possibile minimizzare l’uso del motore all’ormeggio, portando a una sostanziale riduzione delle emissioni.

Acque reflue: le nostre nuove navi sono dotate di sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue progettati in linea con la risoluzione MEPC 227(64) dell’Organizzazione Marittima Internazionale, con standard di purificazione superiori alla maggior parte delle strutture di trattamento delle acque reflue a terra. Inoltre, i sistemi di trattamento delle acque di zavorra impediscono l’introduzione di specie invasive in mare, proteggendo quindi l’ambiente marino in particolare quando le navi cambiano aree geografiche nelle loro rotte.



Protezione della fauna marina: le nostre nuove navi sono dotate di sistemi di gestione del rumore irradiato sott’acqua, con scafi e sale macchine che minimizzano l’impatto acustico, riducendo i loro potenziali effetti sulla fauna marina, in particolare sui mammiferi marini nelle acque circostanti.

Efficienza energetica: tutte le nuove unità costruite da MSC Crociere incorporano una vasta gamma di apparecchiature ad alta efficienza energetica che aiutano a ridurre e ottimizzare l’uso del motore. Questi sistemi includono la ventilazione intelligente e il condizionamento dell’aria con cicli di recupero energetico automatizzati che ridistribuiscono il calore e il freddo per ridurre la domanda di energia. Le navi utilizzano un’illuminazione a LED controllata da sistemi di gestione intelligente per migliorare ulteriormente il risparmio energetico. Grazie alla collaborazione con i cantieri navali, tutte le nuove costruzioni sono dotate di sistemi di monitoraggio e analisi dell’energia a distanza, consentendo un supporto in tempo reale da terra per ottimizzare l’efficienza operativa a bordo.

La prossima generazione di navi alimentate a GNL

MSC World Europa e MSC Euribia saranno le prime navi della flotta di MSC Crociere alimentate a GNL. Frutto di un investimento di 3 miliardi di euro, entreranno in servizio rispettivamente nel 2022 e nel 2023. A queste si aggiungerà la seconda nave della classe World la cui costruzione inizierà nei primi mesi del 2023.

Queste navi giocano un ruolo importante nell’impegno della Compagnia per raggiungere le zero emissioni nette di gas serra entro il 2050. Il GNL è di gran lunga il combustibile marino più pulito attualmente disponibile su scala globale ed elimina quasi completamente le emissioni inquinanti locali come gli ossidi di zolfo (99%), gli ossidi di azoto (85%) e le particelle (98%). Il GNL rappresenta un elemento chiave nella mitigazione del cambiamento climatico e i motori di queste navi hanno il potenziale per ridurre le emissioni di CO2 fino al 25% rispetto ai combustibili standard. Inoltre, con la successiva disponibilità di forme bio e sintetiche di GNL, questa fonte di energia fornirà un percorso verso eventuali operazioni carbon free.

La Divisione Crociere di MSC Group

La Divisione Crociere del Gruppo MSC, leader mondiale nelle spedizioni e nella logistica con oltre 300 anni di esperienza nel settore marittimo, ha sede a Ginevra ed è composta da due brand distinti: MSC Crociere ed Explora Journeys.

MSC Crociere, marchio contemporaneo, è il terzo brand di crociere più grande al mondo, nonché leader del mercato in Italia, Europa, Sud America, Golfo Persico e Africa meridionale, con una quota di mercato e una capacità di trasporto superiore a qualsiasi altro player. È inoltre la compagnia di crociere in più rapida crescita a livello globale, con una forte presenza anche nei Caraibi, nel Nord America e in Estremo Oriente.

La sua moderna flotta comprende 19 navi a cui si aggiunge un considerevole portafoglio di investimenti globali futuri per la costruzione di nuove navi. Si prevede che la flotta crescerà fino a 23 navi da crociera entro il 2025, con altre sei navi in opzione entro il 2030.

MSC Crociere offre ai suoi ospiti un’esperienza di crociera unica, coinvolgente, sicura e ispirata alla tradizione europea della Compagnia. Gli ospiti possono godere di una vasta scelta di ristoranti internazionali, spettacoli di intrattenimento di primo livello, programmi e attività per tutta la famiglia oltre a una tecnologia di bordo user-friendly e di ultima generazione.

Explora Journeys, il marchio di lusso, inizierà ad operare nel 2023 con una flotta dotata delle più recenti e avanzate tecnologie ambientali e marittime disponibili. La prima di queste navi, Explora I, avrà una stazza lorda di 63.900 tonnellate e disporrà di 461 suite, tra le più ampie disponibili sulle navi, tutte con balcone o terrazza con la vista sul mare. Queste eleganti navi introdurranno nel segmento del lusso una vasta gamma di nuove esperienze e attività per gli ospiti, saranno dotate di ampi spazi pubblici avranno un design altamente innovativo.

La priorità numero uno della Compagnia è sempre stata quella di garantire la salute e la sicurezza dei suoi ospiti e dell’equipaggio, così come delle comunità nelle destinazioni raggiunte dalle sue navi. Nell’agosto 2020, MSC Crociere ha implementato un nuovo protocollo di salute e sicurezza che le ha permesso di essere la prima grande compagnia a tornare a navigare e di portare in vacanza a bordo delle proprie navi fino ad oggi oltre 1 milione di ospiti.

MSC Crociere è da tempo protagonista di numerose iniziative a livello ambientale e punta raggiungere nel medio-lungo periodo le ‘emissioni zero’ delle sue attività. La Compagnia ha investito e continua a investire su tecnologie marine ambientali di nuova generazione con l’obiettivo di sviluppare soluzioni sempre più innovative e contare sulle migliori disponibili a livello industriale.

Il Gruppo MSC ha recentemente creato MSC Foundation con l’obiettivo di continuare a promuovere il suo programma umanitario e sociale a livello globale.