Italmondo Spa Trasporti e Logistica consolida la presenza nell’Area Mediterranea: accordo con la greca Sittellas per rafforzare l’asse logistico Italia-Grecia

Continua la strategia di espansione della storica azienda di trasporti italiana, che dopo aver stretto un accordo con la belga Transuniverse Forwarding e aver acquisito Set Falciani Trasporti Internazionali (specializzata nei trasporti verso i Paesi dell’Est Europa) e UCL – United Cargo Logistics (operante nel settore delle spedizioni Overseas), oggi stringe un’ulteriore partnership che la porta a consolidare la sua presenza nell’Area Mediterranea

Arluno– Italmondo Spa e Sittellas, leader di mercato rispettivamente in Italia e in Grecia, hanno stretto una partnership esclusiva e strategica che consentirà ad ambedue le Società di aumentare sensibilmente i flussi di merci, grazie ad una ventina di mezzi settimanali in rotazione tra i due Paesi.

In questo contesto, Italmondo Spa, consolida ulteriormente la propria posizione di leader di mercato per spedizioni groupage in Grecia. L’accordo prevede infatti che l’azienda di trasporti fondata e diretta dalla famiglia Pozzi Chiesa effettui collegamenti plurisettimanali che coinvolgono sia la sede di Milano sia tutte le altre filiali di proprietà (Torino, Padova, Bologna, Prato e Roma) da e per le due piattaforme di Sittellas ad Atene e Salonicco. Sarà possibile trasportare qualsiasi tipologia merceologica, anche ADR (pericolose), e tracciare le spedizioni in tempo reale.

Questa nuova partnership consentirà anche a Sittellas, tra le più storiche e solide società del settore dei trasporti in territorio greco, di migliorare ed ampliare ulteriormente i propri servizi da e per l’Italia, uno dei suoi mercati principali, grazie alla capillarità degli hubs Italmondo ed ai tempi di transito estremamente celeri.

L’accordo si inserisce in una strategia di espansione per collaborazioni e acquisizioni, avviata già nel 2020, che vede Italmondo stringere accordi con le principali società di groupage d’Europa. Le acquisizioni del Gruppo già concluse nel 2020 – di Set Falciani Trasporti Internazionali Srl, storica società toscana con sede a Prato, specializzata nei trasporti internazionali verso tutti i Paesi dell’Est Europa, e di UCL – United Cargo Logistics Srl, operante da diversi anni nel settore delle spedizioni Overseas – si sono consolidate nel corso dello scorso anno, così come la partnership strategica tra Italmondo e la società belga Transuniverse Forwarding. Il Gruppo ITLM ha inoltre inaugurato a ottobre, in Belgio, una zona di sdoganamento per il trasporto di merci di uno dei più grandi e-commerce dalla Gran Bretagna. L’area è stata predisposta attraverso la società belga del Gruppo, Euroterminal.

Federico Pozzi Chiesa, CEO di Italmondo Spa, afferma “Siamo molto lieti della sinergia tra Italmondo e Sittellas: sin dai tempi di mio nonno, Fondatore di Italmondo, abbiamo sempre effettuato spedizioni da e per la Grecia, è un mercato che conosciamo bene e Sittellas in questo contesto rappresenta uno dei più importanti operatori del Paese. Questo accordo ci consentirà di godere di un sostanziale vantaggio competitivo, permettendoci di consolidare una leadership tra Italia e Grecia.”

Yannis Spernovassiles, CEO di Sittellas SA, afferma: Siamo lieti che Italmondo Spa, azienda leader con oltre 65 anni di esperienza nel settore delle spedizioni e della logistica, abbia avviato una partnership esclusiva con Sittellas. Entrambe le società condividono valori simili e sono leader nel settore delle spedizioni. Dalla fondazione di Sittellas nel 1978, l’azienda è un punto di riferimento per la linea Italia – Grecia. Crediamo quindi fortemente che con il rafforzamento di Italmondo continueremo ad essere pionieri sul mercato.

Grazie a questa collaborazione, i due partner prevedono che i volumi cresceranno in modo significativo in entrambe le direzioni e la frequenza delle partenze aumenterà nel breve periodo.