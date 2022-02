Dichiarazione del segretario generale dell’IMO sull’incidente di Euroferry Olympia

Londra. Il Segretario generale dell’IMO, Mr. Kitack Lim, esprime preoccupazione per l’incidente che ha coinvolto l’incendio a bordo del ro-ro Euroferry Olympia. Ha detto: “Esprimo la mia profonda preoccupazione per l’incidente che ha coinvolto l’incendio a bordo del ro-ro Euroferry Olympia, il 18 febbraio, vicino all’isola di Corfù nel Mar Ionio, mentre era in rotta da Igoumenitsa, in Grecia, a Brindisi, in Italia.

Apprezzo con tutto il cuore gli sforzi delle Autorità di Ricerca e Soccorso della Grecia, nonché delle navi mercantili vicine, per il salvataggio di oltre 275 persone e il lavoro in corso per localizzare un certo numero di persone scomparse. Sono rattristato nell’apprendere di una fatalità confermata. Esprimo le mie condoglianze a tutti coloro che sono stati colpiti dalla perdita. Stiamo monitorando da vicino la situazione mentre si evolve. Non vedo l’ora di ricevere il rapporto dell’indagine su questo incidente a tempo debito”.

Il sottocomitato dell’IMO per i sistemi e le apparecchiature navali (Ship Systems and Equipment SSE) è impegnato in lavori in corso per ridurre al minimo l’incidenza e le conseguenze degli incendi sulle navi passeggeri ro-ro.

Il sottocomitato per i sistemi e le apparecchiature navali si occupa di un’ampia gamma di questioni tecniche e operative relative ai sistemi e alle apparecchiature su tutti i tipi di navi, navi, imbarcazioni e unità mobili coperte dagli strumenti dell’IMO. Ciò include attrezzature, apparecchi elettrici, dispositivi di salvataggio e sistemi di rivelazione ed estinzione incendi.

Abele Carruezzo