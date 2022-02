Maritime Security: ECSA welcomes extension of Coordinated Maritime Presence

Lunedì 21 febbraio sono state adottate due serie di conclusioni del Consiglio dell’UE per estendere e rafforzare il concetto di presenza marittima coordinata (CMP) dell’Unione nel Golfo di Guinea e nell’Oceano Indiano nord-occidentale, confermando il costante impegno dell’UE e dei suoi Stati membri a favore della sicurezza marittima.

Le Conclusioni riconoscono anche il ruolo chiave dell’Operazione ATALANTA nell’Oceano Indiano.

L’ECSA accoglie con favore l’estensione della CMP nel Golfo di Guinea fino al 2024, poiché questa regione rimane un pericoloso focolaio di pirateria e un’area a rischio per l’operatività delle navi e la sicurezza dei loro equipaggi. Infatti, nonostante la riduzione del numero complessivo di incidenti nell’ultimo anno, i casi registrati di recente sono un valido promemoria della continua minaccia della pirateria. Sebbene gli armatori continuino a svolgere il loro ruolo per mitigare il rischio, l’azione del governo rimane fondamentale attraverso lo spiegamento di risorse navali adeguate, lo sviluppo delle capacità e il supporto all’Architettura Yaoundé.

L’ECSA è stata da subito favorevole allo sviluppo della presenza marittima coordinata e continua a sostenerne l’applicazione. La presenza marittima coordinata nell’Oceano Indiano nordoccidentale, avviata dalle conclusioni del Consiglio, può migliorare il coordinamento e le sinergie tra le iniziative dell’UE nell’area e la cooperazione con gli attori regionali e internazionali.

Inoltre, l’ECSA esprime forte apprezzamento per il riconoscimento da parte degli Stati membri dell’importanza dell’operazione ATALANTA e del ruolo che questa ha svolto e che continua a svolgere per la sicurezza nella regione. Gli armatori europei sostengono il mandato dell’Operazione che garantisce stabilità nella regione e fornisce un supporto essenziale in termini di condivisione e comunicazione delle informazioni.

“L’Unione europea ha dimostrato la sua leadership con iniziative all’avanguardia per affrontare la pirateria nell’Oceano Indiano nord-occidentale come l’operazione ATALANTA. L’estensione della presenza marittima coordinata è un’ulteriore conferma dell’impegno dell’UE e degli Stati membri a rafforzare la sicurezza marittima in aree chiave, e in particolare nel Golfo di Guinea. L’ECSA evidenzia la sua volontà di continuare a lavorare con la Commissione e con gli Stati membri per garantire la sicurezza dei nostri marittimi e un ambiente stabile per il trasporto marittimo dell’UE, lo sviluppo regionale e il commercio mondiale ” ha dichiarato Luisa Puccio Direttrice per la politica marittima e commerciale dell’ECSA.

EN

Maritime Security: ECSA welcomes extension of Coordinated Maritime Presence

The European shipping industry welcomes the EU’s political commitment to the strengthening of maritime security in the Gulf of Guinea and North-Western Indian Ocean.

Two sets of Council Conclusions have been adopted on Monday to extend and enhance the EU’s Coordinated Maritime Presence (CMP) in the Gulf of Guinea and in the North-Western Indian Ocean, signalling the continued commitment by the EU and its Member States to maritime security. The Conclusions also acknowledge the key role of Operation ATALANTA in the Indian Ocean.

ECSA welcomes the extension of the Coordinated Maritime Presence in the Gulf of Guinea until 2024, as this region remains a dangerous piracy hotspot and a challenging area of operation for vessels and their crews. Despite the decrease in overall incident numbers in the past year, recent incidents are a sound reminder of the ongoing threat of piracy. While shipowners continue to play their role to mitigate the risk, government action remains crucial through deployment of adequate naval assets, capacity building and support to the Yaoundé Architecture.

ECSA has supported the development of the Coordinated Maritime Presence since its inception and continues to support its application. The Coordinated Maritime Presence in the North-Western Indian Ocean launched by the dedicated Council Conclusions can improve coordination and improve synergies between the EU initiatives in the area and cooperation with regional and international actors.

ECSA welcomes the recognition by Member States of the importance of Operation ATALANTA and of the role it has played and continues to play for security in the region. European shipowners support the mandate of the Operation as it ensures stability and provides essential support in terms of information sharing and reporting.

“The EU has shown leadership in being a frontrunner in addressing piracy in the North-Western Indian Ocean through successful initiatives such as Operation ATALANTA. The extension of the Coordinated Maritime Presence reiterates the commitment of the EU and the Member States to enhance maritime security in key areas, and in particular in the Gulf of Guinea. ECSA stresses its willingness to engage with the Commission and the Member States to ensure the safety of our seafarers and a stable environment for EU shipping, regional development and global trade.” said Luisa Puccio, ECSA’s Director for Shipping and Trade Policy.