European Maritime Day and EMD In My Country 2022

Bruxelles/Ravenna. L’edizione 2022 di European Maritime Day, evento annuale dell’Unione Europea, promosso dalla Commissione Europea – Direzione Generale MARE, è rivolto agli operatori del mare, si terrà a Ravenna il 19 e 20 maggio 2022.

European Maritime Day è un evento durante il quale la comunità marittima europea s’incontra per creare reti, discutere e avviare un’azione comune in merito agli affari marittimi e l’economia blu sostenibile. Durante l’evento, strutturato come una grande conferenza, governi, istituzioni pubbliche, ONG, università e professionisti di aziende dell’Unione europea si riuniranno a Ravenna per confrontarsi sui temi riguardanti l’economia blu e l’ambiente marino, mettendo in campo soluzioni e progettualità per il futuro.

Parallelamente alla Conferenza EMD a Ravenna (19-20 maggio 2022) gli eventi EMD In My Country 2022 si svolgeranno in tutta Europa da aprile a ottobre 2022.

EMD In My Country è una parte fondamentale dell’ondata di consapevolezza e attivismo oceanico che è in costante aumento negli ultimi anni: gli eventi sotto il suo marchio sono diventati sempre più popolari, attirando oltre 25.000 partecipanti ogni anno.

Attività locali come pulizia delle spiagge, visite guidate ai porti, mostre d’arte, workshop, conferenze, seminari, mostre su temi marittimi, azioni di alfabetizzazione oceanica, eco-tour e passeggiate in aree con un importante patrimonio marittimo, escursioni in barca, visite ai musei marittimi , navi, acquari, cantieri navali, ecc. mirano a un vasto pubblico in tutta Europa, con una componente “divertimento e gioco” che attrae direttamente un pubblico più giovane.

Il 2022 sarà l’Anno europeo della gioventù, quindi diamo il benvenuto a numerosi eventi incentrati sulle attività per i giovani. Tutti gli organizzatori riceveranno gadget sostenibili a marchio # EMD In My Country e i loro eventi saranno promossi attraverso i canali informativi della Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca. Poiché la pandemia di COVID-19 non è ancora finita, EMD In My Country 2022 includerà eventi fisici, virtuali e ibridi che si svolgeranno dal 1 aprile al 31 ottobre 2022.

Per l’occasione, la Commissione Europea – DG MARE- e Comune di Ravenna, con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, d’intesa con Regione Emilia-Romagna, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale e Camera di Commercio di Ravenna, hanno predisposto un avviso.

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER ATTIVITÀ ED EVENTI LEGATI A EUROPEAN MARITIME DAY 2022 (che si allega).

È intenzione del Comune di Ravenna, con il Centro Europe Direct della Romagna, far sì che Ravenna diventi nel maggio del 2022 una piattaforma di conoscenza, scambio, approfondimento, dibattito ed esperienza dei tanti temi ambientali, economici e socio-culturali connessi al mare.

Le iniziative di divulgazione, dibattito, riflessione, ma anche quelle d’intrattenimento che ricerchiamo riguarderà uno più dei seguenti quattro ambiti: Crescita blu, la crescita sostenibile del mare; Gente di Mare; Mare, Società e Solidarietà; Educazione al Mare (Ocean Literacy).

Si allega inoltre il modulo di adesione.

Abele Carruezzo