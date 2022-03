Dubai Expo 2020, 15 march 2022 – FS Italiane: New technologies for safe and sustainable infrastructures

Ferrovie dello Stato Italiane porta l’eccellenza tecnologica di RFI e Italferr all’Expo 2020 di Dubai. Tre panel per discutere presente e futuro della mobilità ferroviaria, caratterizzata da un impegno senza precedenti per lo sviluppo di infrastrutture sostenibili, resilienti, interconnesse e accessibili. Un percorso già avviato che guarda con decisione alla nuova mobilità green e alla trasformazione digitale, in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tra i vari temi trattati: l’ERTMS Urban, innovativo sistema tecnologico per migliorare la circolazione ferroviaria nei nodi metropolitani; il monitoraggio a 300 km/h dello stato di salute dell’infrastruttura grazie al nuovo treno diagnostico ad alta velocità Diamante 2.0; la presentazione di EasyRailFreight, la nuova piattaforma per lo sviluppo dei servizi di logistica intermodale.

L’evento si terrà nell’anfiteatro del Padiglione Italia all’Expo 2020 di Dubai il 15 marzo 2022, alle ore 11.30 (GMT+4) / 08.30 (CET).