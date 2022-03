Situazione Ucraina – implicazioni contrattuali sulle spedizioni internazionali

Copenaghen. Per l’aggravarsi della situazione Ucraina/Russia, la Bimco (Baltic and International Maritime Council) ha emesso una breve guida che evidenzia alcune delle questioni chiave che possono incidere sugli obblighi e sui diritti delle parti contraenti in seguito agli sviluppi del conflitto russo-ucraino, con particolare attenzione alle clausole BIMCO.

In tutte le circostanze, le parti dovrebbero rivedere attentamente i loro termini contrattuali e le clausole attuali e future e, in caso di dubbio, chiedere consiglio legale prima di agire.

La maggior parte dei noleggi a tempo contiene le cosiddette clausole “Rischi di guerra” e alcuni contengono anche clausole di “annullamento della guerra”. Alcune di queste clausole sono state scritte molti decenni fa e spesso non riflettono la natura del conflitto moderno. È molto importante dare un’occhiata da vicino a ciò che afferma il contratto sui rischi di guerra e la clausola sull’annullamento della guerra e capire cosa la formulazione può o non può autorizzare a fare.

BIMCO consiglia di utilizzare le ultime edizioni delle sue clausole sui rischi di guerra: CONWARTIME 2013 per i noleggi a tempo e VOYWAR 2013 per i noleggi di viaggio. Le clausole contengono una definizione molto ampia di “rischi di guerra” che include operazioni belliche e ostilità che non richiedono una dichiarazione di guerra da parte degli Stati.

Le clausole si applicano anche ai rischi di guerra che possono essere precedenti al charter party, il che significa che non è necessaria un escalation del rischio per invocare la clausola.

Si raccomanda, inoltre, la BIMCO War Cancellation Clause 2004 che prevede diritti di annullamento reciproci in caso di conflitto tra due o più paesi nominati concordati dalle parti.

Per maggiori informazioni consultare il sito di Bimco, e la guida, soprattutto per i casi: se i proprietari possono rifiutarsi di transitare nelle acque ucraine e russe del Mar Nero e del Mar d’Azov o fare scalo in tali porti; se i proprietari possono richiedere ordini alternativi; chi paga l’aumento dei premi per il rischio di guerra nell’ambito di un charter di viaggio e di un charter a tempo; se un proprietario può annullare un viaggio a causa di un aumento significativo dei premi per il rischio di guerra ed altri casi.

BIMCO è una delle più grandi associazioni marittime internazionali che rappresentano gli armatori. I suoi membri rappresentano circa il 60% del tonnellaggio mercantile mondiale per più di 130 paesi, inclusi manager, broker e agenti.

Il suo obiettivo principale è proteggere i suoi membri globali informazioni e consulenza, promuovendo pratiche commerciali eque e facilitando l’armonizzazione e la standardizzazione delle pratiche e dei contratti di spedizione commerciale.

Abele Carruezzo