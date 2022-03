GRUPPO BOERO AD EXPO 2020 DUBAI PRESENTA: “THE BLUE & GREEN HORIZON FOR THE SUPERYACHT ECOSYSTEM – THE 2030 SUSTAINABILITY STRATEGY”

Un momento di networking per la filiera del SuperYacht sui temi dell’innovazione sostenibile

Gruppo Boero, Premium Partner del Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, organizza la conferenza “THE BLUE & GREEN HORIZON FOR THE SUPERYACHT ECOSYSTEM – The 2030 sustainability strategy”, che si terrà l’11 Marzo alle ore 14.30, durante la settimana dedicata alla Regione Liguria, presso il Padiglione Italia ad Expo Dubai.

La tavola rotonda approfondirà il tema di come i diversi attori della filiera del mondo del SuperYacht lavorino per ridurre l’impatto delle proprie attività e dei propri prodotti sull’ambiente e sulla società.

Un confronto tra alcuni dei protagonisti del settore che, insieme, contribuiscono a costruire un mondo complesso, articolato e in forte sviluppo: il mercato mondiale della nautica da diporto nel 2020 è, infatti, cresciuto dell’1-2% e per l’Italia si conferma in testa nel settore dei superyacht, con circa 400 yacht in costruzione su un totale di 821 a livello internazionale*.

Oltre a Riccardo Carpanese, Group Marketing Director di Gruppo Boero, interverranno Marijana Radovic, fondatrice, insieme a Marco Bonelli, dello studio di architettura milanese Designer m2atelier, che si fonda su un approccio multidisciplinare e sperimentale nella ricerca di materiali e forme innovative. Interverrà anche Andrea Razeto, Vicepresidente di Confindustria Nautica, istituzione sempre in primo piano nella promozione del confronto tra imprese e istituzioni, associazioni, settore finanziario e operatori con l’obiettivo di “fare sistema”; sarà inoltre presente Barbara Amerio, CEO e Sostainability Director di Amer Yachts, brand dello storico cantiere genovese Gruppo Permare e sinonimo di qualità e personalizzazione nel segmento imbarcazioni e navi. Verranno inoltre proposti i contributi video di Francesca Clapcich, campionessa olimpica di vela, con un approccio aperto a sperimentazione e ricerca, e di Giovanni Soldini, il noto velista italiano con cui la divisione Yachting di Gruppo Boero collabora in qualità di sponsor tecnico del trimarano Maserati Multi 70, condotto da Soldini e il suo equipaggio.

L’incontro, che sarà moderato da Martin Redmayne, Chairman & Editor in Chief di The Superyacht Group, nasce dalla volontà del Gruppo Boero di fare networking al fine di ragionare su soluzioni più sostenibili a livello di filiera: “Questa conferenza è un primo importante appuntamento di respiro internazionale, pensato in un palcoscenico come quello di Expo Dubai, a cui ne seguiranno altri in futuro, affinché tutti i soggetti di interesse nel settore possano fare team e partecipare ad un ecosistema dove proporre innovazione.” commenta Riccardo Carpanese.

Il Padiglione Italia rappresenta dunque il luogo perfetto per ospitare l’incontro: uno spazio costruito anche con il contributo di Gruppo Boero, che ha dipinto, tra interni ed esterni, oltre 13.000 mq di superficie, anche con l’utilizzo sperimentale delle “neomaterie”, materie prime e pigmenti a base di alga spirulina frutto della grande ricerca e innovazione che da sempre distinguono il Gruppo.

L’incontro dell’11 marzo vuole essere una nuova tappa nell’ambito del percorso di sostenibilità intrapreso dal Gruppo, che si traduce in un modello di sviluppo in armonia con gli equilibri naturali, sia dell’ambiente sia delle persone.

L’evento sarà trasmesso in streaming alle ore 11.30 (CET) sui seguenti canali: Youtube Italy Expo (https://youtu.be/J9BxGa5JWDo), Facebook Italy Expo (https://fb.me/e/bQKvpGgJ4) e Facebook Boero YachtCoatings (https://www.facebook.com/events/551827479923466/)