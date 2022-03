MSC Crociere: incontro con Leonardo Massa-BMT

MSC Crociere: Conferenza stampa con ospite Leonardo Massa (Managing Director di MSC Crociere), che si terrà alla fiera BMT a Napoli (Quartiere fieristico della Mostra D’Oltremare –Viale Kennedy 54), il prossimo 18 marzo alle ore 12, presso il Padiglione 6 – Stand MSC Crociere (n. 6139).

Durante l’evento sarà presentata l’offerta di MSC Crociere per la stagione estiva 2022 e le altre importanti iniziative organizzate dalla compagnia nei prossimi mesi che vedranno Napoli protagonista, con l’arrivo di MSC Seaview e di MSC Opera. L’occasione sarà utile anche per parlare del prossimo arrivo di MSC World Europa e MSC Seascape, che quest’anno entreranno a far parte della flotta MSC Crociere.

I giornalisti che hanno piacere di partecipare sono invitati a inviare la conferma i dati richiesti a msc@communitygroup.it