Presentazione dell’edizione 2022 del report “Corridoi ed efficienza logistica dei territori” e della nuova start up del Gruppo Contship driveMybox

Milano– Il Gruppo Contship Italia, in partnership con SRM – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (centro di studi economici collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), pubblica oggi la quarta analisi sull’efficienza dei corridoi logistici utilizzati per l’import e l’export di merci containerizzate, con l’obiettivo di fornire un set di dati aggiornato e preziosi spunti di riflessione agli operatori logistici e alle pubbliche istituzioni, al fine di supportarli nel comprendere e interpretare le aspettative e il livello di soddisfazione di caricatori e ricevitori, così come le opportunità disponibili per migliorare la performance dei principali corridoi logistici di riferimento.

L’edizione 2022 del Report “Corridoi ed efficienza logistica dei territori” continua a esplorare come punti di origine e destinazione dei flussi commerciali, disponibilità dei servizi marittimi e infrastrutture logistiche, determinino la scelta di corridoi specifici da parte delle 400 imprese manifatturiere italiane localizzate in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – le tre principali regioni italiane per export, che rappresentano il 40% del prodotto interno lordo italiano e più del 50% del totale delle esportazioni del Paese.

“Una collaborazione, quella tra Contship ed SRM, che vede quest’anno il traguardo di quattro anni. Anni che hanno visto un radicale cambiamento nel mondo della logistica; cambiamento principalmente dettato dalle esigenze dell’intero Sistema nel rispondere alla pandemia e dalla corrispondente reazione messa in atto dai principali attori della catena”.

“Digital è il termine che caratterizza Contship in questo inizio anno 2022, con il lancio nel mercato di un sistema completamente digitalizzato e dedicato al trasporto container su gomma, in risposta alle esigenze evidenziate dalla Survey che vi state accingendo a leggere, redatta grazie alla preziosa collaborazione dei colleghi di SRM e delle 400 aziende coinvolte, a cui vanno i miei personali ringraziamenti.” – Alfredo Scalisi, Co-executive Director di Contship Italia.

“Questo nuovo Report arriva in un momento complesso della nostra economia dove la forte ripresa è frenata dalle tensioni commerciali e geo-politiche internazionali. E oggi più che mai la logistica è al centro della sfida tanto per le problematiche sanitarie che per quelle economiche e commerciali internazionali.

Proprio il Covid-19 ha fatto emergere l’esigenza di una maggiore resilienza, unitamente a temi di crescente attualità come la sostenibilità e la solidità digitale. Ed è proprio su questi ambiti di grande attualità che abbiamo concentrato l’attenzione nella nuova edizione della Survey che presentiamo oggi e per la quale ringrazio Contship per la sempre proficua collaborazione” – Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM.

A valle della presentazione del Report, Matthieu Gasselin, CEO di Sogermar, introdurrà driveMybox, la nuova start up del Gruppo Contship. driveMybox è la prima piattaforma digitale dedicata alla prenotazione, gestione e monitoraggio di trasporti container su gomma e costituisce un esempio concreto della crescente e sempre più sofisticata digitalizzazione del sistema logistico.

