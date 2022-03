IMO held an extraordinary session of its Council to address the impacts on shipping and seafarers of the situation in the Black Sea and the Sea of Azov

Sessione straordinaria del Consiglio dell’IMO situazione nel Mar Nero e nel Mar d’Azov

Londra-L’IMO ha tenuto una sessione straordinaria (la 35ma) del suo Consiglio per affrontare l’impatto sulla navigazione e sulla gente di mare della situazione nel Mar Nero e nel Mar d’Azov.

Il Consiglio dell’IMO ha preso le seguenti decisioni.

Il Consiglio: ha ricordato gli scopi dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) di cui all’articolo 1 della Convenzione e la missione nel piano strategico dell’IMO di promuovere trasporti marittimi sicuri, protetti, rispettosi dell’ambiente, efficienti e sostenibili attraverso la cooperazione;

rammentato inoltre che l’Ucraina ha espresso in più occasioni gravi preoccupazioni per le azioni unilaterali illegali della Federazione russa in Crimea e per le loro conseguenze per la sicurezza e la sicurezza della navigazione nella parte settentrionale del Mar Nero, nel Mar d’Azov e nello Stretto di Kerch;



ha inoltre ricordato che la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (A/RES/ES-11/1, 2 marzo 2022), tra l’altro, ha condannato la dichiarazione della Federazione Russa di una “operazione militare speciale” in Ucraina, ha deplorato con la massima fermezza l’aggressione dalla Federazione Russa contro l’Ucraina in violazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta, e ha chiesto alla Federazione Russa di cessare immediatamente l’uso della forza contro l’Ucraina e di astenersi da qualsiasi ulteriore minaccia illegale o uso della forza contro qualsiasi Stato membro;



ha condannato fermamente la violazione da parte della Federazione Russa dell’integrità territoriale e della sovranità di uno Stato membro delle Nazioni Unite, estendendosi alle sue acque territoriali, in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite e le finalità dell’IMO di cui all’articolo 1 della Convenzione, e rappresenta un grave pericolo per la vita e un grave rischio per la sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino;



ha deplorato gli attacchi della Federazione Russa contro navi mercantili, i loro sequestri, comprese le navi di ricerca e salvataggio, che minacciano la sicurezza e il benessere dei marittimi e dell’ambiente marino;



ha chiesto alla Federazione Russa di cessare le sue attività illegali per garantire la sicurezza e il benessere della gente di mare e la sicurezza del trasporto marittimo internazionale e dell’ambiente marino in tutte le aree colpite, e di rispettare i suoi obblighi ai sensi dei pertinenti trattati e convenzioni internazionali;



e ha invitato tutte le parti a cercare di risolvere la crisi attraverso un dialogo pacifico e canali diplomatici;



ha sottolineato l’importanza fondamentale di preservare la sicurezza e il benessere dei marittimi e ha esortato gli Stati membri e le organizzazioni di osservatori a fornire la massima assistenza ai marittimi coinvolti nel conflitto;



ha sottolineato la necessità di preservare la sicurezza del trasporto marittimo internazionale e della comunità marittima e le catene di approvvigionamento che sostengono altre nazioni, nonché le catene di approvvigionamento che forniscono cibo e medicinali necessari al popolo ucraino;



ha ricordato la dichiarazione del Segretario generale dell’IMO (26 febbraio 2022) in cui esprime profonda preoccupazione per gli effetti di ricaduta dell’azione militare in Ucraina sul trasporto marittimo globale, sulla logistica e sulle catene di approvvigionamento, in particolare l’impatto sulla consegna di merci e prodotti alimentari ai paesi in via di sviluppo e gli impatti sull’approvvigionamento energetico;



e ha evidenziato che le navi, i marittimi ei lavoratori portuali impegnati in un commercio legittimo non dovrebbero essere vittime collaterali della crisi politica e militare;



ha ricordato che all’Ucraina devono essere riconosciuti, senza indugio, tutti i suoi diritti per quanto riguarda l’attuazione degli strumenti adottati nell’ambito di tale organizzazione, in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato costiero;



ha chiesto ai comitati dell’IMO di esaminare i modi per potenziare gli sforzi degli Stati membri e delle organizzazioni di osservatori nel sostenere i marittimi e le navi commerciali colpiti e di considerare le implicazioni di questa situazione per l’attuazione degli strumenti dell’Organizzazione, di intraprendere le azioni appropriate e di riferire al Consiglio;



e ha chiesto al Presidente del Consiglio e al Segretario generale di trasmettere a tutti gli Stati membri e al pubblico queste decisioni del Consiglio dell’IMO e di continuare a monitorare da vicino la situazione in relazione alle minacce per le navi e i marittimi che operano nel Mar Nero e nel Mar d’Azov;



e ha chiesto al Segretariato di tenere regolarmente informati gli Stati membri sullo status dei marittimi nel Mar Nero e nel Mar d’Azov e ha suggerito un seguito da parte degli organismi dell’IMO, se del caso.

Corridoio marittimo sicuro blu

Il Consiglio ha convenuto di incoraggiare l’istituzione, a titolo provvisorio e urgente, di un ‘corridoio marittimo blu’ sicuro per consentire l’evacuazione in sicurezza dei marittimi e delle navi dalle zone ad alto rischio e colpite del Mar Nero e del Mar d’Azov verso un luogo sicuro luogo al fine di proteggere la vita dei marittimi, garantire la mobilitazione e la navigazione commerciale delle navi che intendono utilizzare questo corridoio, evitando attacchi militari e proteggendo e mettendo in sicurezza il dominio marittimo.

Il Consiglio, a questo proposito, tenendo conto delle delicatezza della materia, ha invitato il Segretario generale a collaborare con le parti interessate e ad intraprendere le azioni immediate necessarie per avviare l’istituzione e sostenere l’attuazione di un ‘corridoio marittimo blu’ sicuro nel Mar Nero e il Mar d’Azov e tenere informati gli Stati membri sugli sviluppi e riferire alla prossima sessione del Consiglio.

Il Segretario Generale ha indicato il suo impegno ad agire immediatamente per realizzare il ‘corridoio marittimo blu’ sicuro con la cooperazione e la collaborazione delle parti interessate, compresi gli stati litoranei.

Proposta a sostegno dei marittimi

Il Consiglio ha accolto favorevolmente la proposta di adottare una serie di ‘misure per ridurre le sofferenze dei marittimi e delle loro famiglie’, come segue: 1. in via prioritaria, le navi dovrebbero essere autorizzate a salpare dai porti dell’Ucraina il prima possibile senza pericolo di attacco; 2. per le navi che non possono partire immediatamente, o dove non sarebbe sicuro farlo a causa della presenza di mine marine o altri pericoli, dovrebbero essere istituiti corridoi umanitari che consentano la sicurezza dei marittimi consentendo loro di lasciare la zona di conflitto e tornare a casa, a seconda dei casi; 3. dovrebbe essere condannata qualsiasi forma di molestia nei confronti dei marittimi dovuta alla loro nazionalità; 4. ai marittimi colpiti dal conflitto dovrebbe essere consentito il libero accesso alle comunicazioni con le loro famiglie; 5. Gli Stati dovrebbero garantire che i marittimi possano accedere ai loro salari; 6. Gli Stati dovrebbero riconoscere lo status di lavoratore chiave della gente di mare e consentirne la circolazione illimitata; 7. tenendo conto dello status di lavoratore chiave della gente di mare, gli Stati coinvolti dovrebbero considerare fortemente l’esenzione dei loro marittimi dal servizio militare obbligatorio; e 8. qualora agli agenti di controllo dello Stato di approdo venga presentata documentazione scaduta, dovrebbe essere adottato un approccio pragmatico all’ispezione, considerata l’eccezionalità della situazione.