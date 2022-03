Lloyd’s Register interrompe copertura servizi in Russia

Londra. Il Lloyd’s Register ha monitorato da vicino la situazione molto preoccupante in Ucraina nelle ultime due settimane.

Sulla base degli ultimi requisiti legislativi in ​​vigore nel Regno Unito, nell’Unione Europea e negli Stati Uniti, LR ha confermato che si disimpegnerà dalla fornitura di tutti i servizi a beni o società di proprietà, controllata o gestita dalla Russia.

LR comunicherà direttamente con tutte le parti interessate.

Lloyd’s Register è una società mondiale di servizi professionali specializzata in ingegneria e tecnologia per l’industria marittima. E’ stato il primo Registro di Classificazione Navale al mondo, creata più di 260 anni fa (1760) per migliorare la sicurezza delle navi.

L’esperienza tecnica del Lloyd’s Register è offerta in più di 70 sedi, servendo clienti con sede in 182 paesi; impegnato nei settori delle attività marittima e offshore è un fornitore leader di servizi di classificazione e conformità alle industrie marine e offshore; sorveglia e controlla progetti, costruzioni e aiuta aziende nel gestire le proprie risorse ai massimi livelli di sicurezza e conformità ambientale. Nella corsa verso emissioni zero, LR offre soluzioni, competenza tecnica e sostiene una transizione energetica marittima sicura e sostenibile.

Abele Carruezzo