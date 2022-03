Workshop RAM: Logistica Infrastrutture e Trasporti INTESA Project

Local Workshop

INTESA Project

“L’ottimizzazione della logistica portuale (sea side and land side)

attraverso sistema di data management e soluzioni per la mobilità sostenibile”

18 marzo 2022 – ore 12:00 / 13:30

Fiera Let Expo Verona 2022 – Padiglione 5, Stand D6

RAM organizzerà con il Progetto INTESA un seminario locale che si terrà nell’ambito della Fiera Let Expo 2022 (Verona, 16-19/03/2022) il 18/03 p.v. presso lo stand espositivo D6 nel padiglione 5 avente ad oggetto “L’ottimizzazione della logistica portuale (sea side and land side) attraverso sistemi di data management e soluzioni per la mobilità sostenibile”.

L’iniziativa è articolata in due sessioni. Nella tavola rotonda di carattere istituzionale sarà approfondito il punto di vista dei porti italiani rispetto alla transizione digitale e presentate le soluzioni per una mobilità green nei porti.

Nella sessione tecnica interverranno i rappresentanti dei partner italiani coinvolti nel Progetto INTESA e, nell’ambito delle iniziative di cooperazione territoriale, verranno illustrate le principali tecnologie IT applicate al sistema della portualità, le soluzioni IT per il trasporto multimodale ed il tema della sostenibilità a supporto del trasporto intermodale marittimo attraverso l’esperienza del progetto EnerNETMob, volto a testare soluzioni di mobilità elettrica nel ciclo strada-mare per il collegamento tra isole e regioni costiere attraverso lo sviluppo di specifiche azioni pilota.

Per partecipare al seminario è necessario registrarsi al sito della Fiera Let Expo (https://www.letexpo.it/) e richiedere il biglietto per accedere alla manifestazione.