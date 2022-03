EXPO DI DUBAI: IL PRESIDENTE DI ASSOLOGISTICA RUGGERONE RELATORE AL SEMINARIO DELL’ICE

Milano– Il Presidente di Assologistica (Associazione che raggruppa gli operatori di Logistica in conto terzi), Umberto Ruggerone, parteciperà come relatore del seminario Innovation Talks “L’Italia come hub: trasporti, logistica e reti” organizzato il 19 marzo 2022 dall’ ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Commissariato Generale dell’Italia per Expo Dubai 2020.

“La Logistica italiana – ha dichiarato Ruggerone – rappresenta una leva per il rilancio dell’industria nazionale nel mondo. Dobbiamo ragionare in ottica di filiera al fine di avviare tutte quelle positive politiche di innovazione e reshoring che, anche attraverso le risorse del Next Generation EU, sarà possibile programmare. Ciò consentirà al sistema industriale e logistico italiano di porsi come interlocutore credibile verso partner internazionali che guardano con rinnovato interesse al nostro Paese. La rivoluzione nei paradigmi energetici che stiamo per affrontare inoltre richiede di ripensare le catene di approvvigionamento; per questo è importante incontrare e intercettare l’interesse di operatori e mercati emergenti.”