OBIETTIVO CALABRIA: UNA NUOVA PORTA PER L’EUROPA

Anfiteatro – Padiglione Italia – Expo 2020 Dubai

22 Marzo 2022, 14.00 pm GMT +4 – 11.00 CET

I territori (con le loro istituzioni e le reti di imprese, associazioni e cittadini) sono da sempre protagonisti dello sviluppo. In questa prospettiva, un elemento chiave di successo diventa non solo la generazione, ma anche la gestione e comunicazione di tutti i fattori di vantaggio competitivo strutturali di un territorio, per attrarre organizzazioni, persone e capitali. Questa ambizione assume una particolare rilevanza per la Calabria, chiamata a “liberare” le proprie energie (imprenditoriali ed economiche, sociali, innovative e culturali), affinché possa

riprendere un cammino di crescita strutturale e assumere una posizione di leadership in alcuni ambiti collegati allo sviluppo del Paese e, in generale, del Mediterraneo. Tra questi, l’Economia del Mare e la Portualità rappresentano un asset distintivo della Regione e anche un comparto che può far da traino per lo sviluppo di altre filiere strategiche territoriali (come ad esempio l’agrifood). Tra i porti del Mediterraneo, quello di Gioia Tauro è il più importante per infrastrutture e dimensioni, posizione strategica ed efficienza. In particolare, è il più grande terminal per il transhipment presente in Italia e si avvia a diventare uno dei più importanti hub del traffico container nel bacino del Mediterraneo.



Gioia Tauro rappresenta un’infrastruttura unica sia in termini di dimensioni del porto-canale, sia in termini di dimensione dei piazzali, consentendo la promozione e la gestione di traffico intermodale sia nave/ferro che ferro/gomma. Per le sue caratteristiche e in virtù degli investimenti effettuati negli ultimi 4/5 anni e di quelli programmati con il PNRR e per l’attuazione della Zona Economica Speciale (ZES) della Calabria, il Porto di Gioia Tauro è uno degli assi portanti dello sviluppo economico della Calabria e, attorno ad esso, si sta disegnando una nuova strategia – Paese di leadership industriale e tecnologica, a beneficio di tutto il Paese e dell’Europa. L’evento, organizzato al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai il 21 marzo 2022, è dedicato alla scoperta delle opportunità di investimento in Calabria, una vera e propria piattaforma di discussione nazionale e internazionale, incontro e interscambio di esperienze tra istituzioni e business leader.



Anfiteatro – Padiglione Italia – Expo 2020 Dubai

OBIETTIVO CALABRIA: UNA NUOVA PORTA PER L’EUROPA

Agenda

14.15

PRIMA SESSIONE

LA CALABRIA E IL PORTO DI GIOIA TAURO NELLO SCENARIO COMPETITIVO DEL MEDITERRANEO

Moderatore

Francesco Verderami, Giornalista, Il Corriere della Sera

Video introduttivo

SALUTI ISTITUZIONALI

Paolo Glisenti, Commissario Generale del Padiglione Italia Expo 2020 Dubai

Nicola Lener, Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti [tbc]

La geopolitica del Mediterraneo e gli impatti per l’economia del Mezzogiorno

Ernesto Galli della Loggia, Professore emerito di Storia Contemporanea, Istituto Italiano di Scienze Umane,

Scuola Normale di Pisa, (remoto)

Lo scenario della legalità

Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, (remoto) [tbc]

Il quadro socio-economico del Sud e della Calabria: numeri e prospettive

Intervento a cura di The European House – Ambrosetti

Presentazione del Porto di Gioia Tauro

Andrea Agostinelli, Presidente Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno, Meridionale e Ionio

L’agenda per una Calabria protagonista in Europa e nel Mediterraneo

Roberto Occhiuto, Presidente, Regione Calabria

15.30

BREAK

14.45

SECONDA SESSIONE

IL CONTRIBUTO DEGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE FISICHE E DIGITALI E IN INTERMODALITA’ PER LO SVILUPPO DEI PORTI

Moderatore

Francesco Verderami, Giornalista, Il Corriere della Sera

Testimonianza internazionale: il caso PORT-XL

Carolien Vat-Sandee, Co-Fondatore e Senior Advisor, Former Director PortXL,

World Port Accelerator, Rotterdam

Tavola rotonda

Pietro Labriola, Amministratore Delegato e Direttore Generale, TIM (remoto)

Michele Viale, Presidente e Amministratore Delegato, Alstom Ferroviaria (remoto)

Anna Masutti, Presidente, RFI (remoto)

Antonio D. Testi, Amministratore Delegato, Medcenter Container Terminal, MCT

Mariangela Marseglia, Vice Presidente e Country Manager, Amazon Italy & Spain [tbc]

17.30

TERZA SESSIONE

LA ZONA ECONOMICA SPECIALE E LE POLITICHE DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN CALABRIA E AL SUD

Moderatore

Francesco Verderami, Giornalista, Il Corriere della Sera

Testimonianza internazionale: la ZES Polacca

Mateusz Rykala, Vice President, Katowice Special Economic Zone, Polonia

Tavola rotonda

Rosario Varì, Assessore alle Attività Produttive e Attrattori Culturali, Regione Calabria

Amedeo Scarpa, Direttore, ICE Dubai

Federico D’Andrea, Commissario Designato,

Zona Economica Speciale di Gioia Tauro e della Calabria (remoto)

Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Cassa Depositi e Prestiti (remoto)

INTERVENTO ISTITUZIONALE

Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale

Invitiamo a seguire l’evento in live streaming sulle piattaforme del Padiglione Italia:

https//www.facebook.com/ItalyExpo2020