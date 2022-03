P&O Ferries licenzia 800 membri dell’equipaggio

Tre traghetti P&O, Spirit of Britain, Pride of Canterbury e Pride of Kent attraccati nel terminal crociere del porto di Dover, nel Kent.

Dover. P&O Ferries, uno dei maggiori operatori di traghetti che servono il Regno Unito, ha licenziato 800 membri dell’equipaggio con effetto ‘immediato’, affermando in una nota emessa oggi (17.03.2022) che la sopravvivenza della compagnia dipende da ‘cambiamenti rapidi e significativi’ per la sopravvivenza della società.

L’annuncio è arrivato poco dopo che la compagnia ha dichiarato in una nota che avrebbe sospeso molti dei suoi servizi per ‘i prossimi giorni’ e indirizzato i passeggeri ad altri operatori di traghetti.

“Nel suo stato attuale, P&O Ferries non è un’attività redditizia”, ​​si legge nella nota. “Abbiamo registrato una perdita di 100 milioni di sterline anno dopo anno, che è stata coperta dalla nostra società madre DP World. Questo non è sostenibile. La nostra sopravvivenza dipende dall’operare cambiamenti rapidi e significativi ora. Senza questi cambiamenti non c’è futuro per P&O Ferries.”

Intanto, il Sindacato che rappresenta i lavoratori P&O, il Nautilus International, ha consigliato ai lavoratori di rimanere a bordo delle loro navi ‘fino a nuovo avviso’, visto che non vi è stata alcuna consultazione.

“Siate certi che tutte le risorse di Nautilus International sono pronte ad agire in difesa dei nostri membri”, ha affermato il segretario generale Mark Dickinson, il cui sindacato rappresenta circa 20.000 professionisti marittimi. “Riteniamo che sia nell’interesse dei nostri membri rimanere a bordo fino a nuovo avviso”, ha aggiunto il segretario.

La Compagnia opera traghetti tra il Regno Unito e la Francia, l’Irlanda e i Paesi Bassi. P&O, che trasporta passeggeri e merci, è di proprietà del gigante della logistica con sede a Dubai DP World. L’epidemia di Covid-19 aveva spinto l’azienda ad avvertire nel maggio 2020 che circa 1.100 lavoratori avrebbero potuto perdere il lavoro nell’ambito di un piano per rendere l’attività “vitale e sostenibile”. “La notizia che P&O Ferries sta licenziando l’equipaggio dell’intera flotta britannica è un tradimento dei lavoratori britannici”, ha affermato Dickinson. “È a dir poco scandaloso dato che questa società di proprietà di Dubai ha ricevuto i soldi dei contribuenti britannici durante la pandemia”.

